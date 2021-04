Ảnh: Bờ biển bị sóng ‘xé toạc’, dân Quảng Nam đóng cọc tre chống sạt lở

Tháng 11/2020, do ảnh hưởng của cơn cuồng phong Vamco (bão số 13), bờ biển An Bàng, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam bị xâm thực mạnh. Hơn 20 nhà hàng có kết cấu tranh tre dừa lá phân bố dọc bãi biển bị sóng đánh tơi tả, hư hỏng nặng.