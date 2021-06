Anh bí mật tập dượt mô phỏng dịch bệnh MERS 4 năm trước đại dịch COVID-19

(VTC News) -

Cuộc diễn tập không công khai này, Alice, diễn ra vào năm 2016 với sự tham gia của các quan chức từ Cơ quan y tế công cộng Anh (PHE) và Bộ y tế và chăm sóc xã hội Anh (DHSC). Kế hoạch nhằm mô hình hóa sự bùng phát của hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS), cũng do một loại virus corona gây ra.

Alice nằm trong số 10 cuộc tập dượt lập kế hoạch đại dịch chưa được công bố trong 5 năm trước COVID-19, hiện được công bố theo luật tự do thông tin. PHE trước đó đã từ chối tiết lộ chi tiết về các cuộc diễn tập, với lý do cần phải bảo vệ an ninh quốc gia.

Một nhà virus học hàng đầu cho biết cuộc diễn tập Alice có thể “hoàn toàn phù hợp” để ứng dụng cho phản ứng với COVID-19, dù trong những tuần đầu tiên bùng phát, các kế hoạch chống đại dịch cúm đã được sử dụng. Một cố vấn cấp cao của chính phủ về bệnh hô hấp cho rằng thật "kỳ quặc" khi chi tiết của cuộc diễn tập này không được cung cấp cho các ủy ban cố vấn chính.

Moosa Qureshi, một chuyên gia tư vấn bệnh viện, cho biết các nghị sĩ nên hỏi Bộ trưởng Y tế lý do tại sao ông “không tiết lộ với quốc hội rằng chính phủ đã mô phỏng hóa nhiều đại dịch khác, bao gồm cả một đại dịch do virus corona”.

Các kế hoạch diễn tập khác bao gồm 3 kế hoạch về Ebola, 4 kế hoạch về đại dịch cúm, 2 về bệnh Lassa, bệnh xuất huyết cấp tính do virus, 3 về bệnh cúm gia cầm và 1 về xử lý sự cố phóng xạ, được gọi là cuộc diễn tập Cerberus.

Tuy nhiên, tháng 10/2020, khi bộ trưởng y tế Matt Hancock công bố báo cáo về cuộc diễn tập Cygnus, là kịch bản về một đại dịch cúm năm 2016, ông nói với quốc hội: “Cygnus không được thiết kế để đánh giá các đại dịch tiềm ẩn khác, hoặc để xác định những hành động có thể được thực hiện để ngăn chặn sự lây lan”.

Cơ quan y tế công cộng Anh hiện đang phải đối mặt với những lời kêu gọi công bố các báo cáo về các bài diễn tập và chia sẻ chúng với các chuyên gia.

Qureshi nói: “Cuộc diễn tập MERS lẽ ra đã chuẩn bị cho chúng ta đối phó với một loại virus có thời gian ủ bệnh lâu hơn bệnh cúm, có thể tồn tại trên các bề mặt lâu hơn nhiều so với bệnh cúm, yêu cầu mức độ bảo vệ cao đối với nhân viên y tế và khi chưa thể tiêm chủng chống lại một làn sóng thứ hai. Điều này lẽ ra đã giúp vạch ra các chiến lược khác về PPE và cách ly (so với bệnh cúm)”.