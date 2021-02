Ảnh: Bến xe miền Đông đìu hiu chưa từng thấy ngày mùng 7 Tết

Ông Hùng - nhân viên bảo vệ tại Bến xe miền Đông cho biết, cảnh tượng này rất hiếm khi xảy ra, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên người dân ngại đi lại, đặc biệt là những chỗ đông người, do vậy năm nay lượng hành khách trở về bến xe chỉ còn khoảng 20% so với mọi năm.