Ảnh: Bến xe Hà Nội đìu hiu trước ngày nghỉ Tết Dương lịch

Đại diện một nhà xe chạy tuyến Yên Bái - Hà Nội cho biết, hiện mỗi ngày nhà xe chỉ chạy một chuyến do vắng khách. "Lượng khách về quê rất ít trong những ngày này do tâm lý lo lắng khi Hà Nội đang có số ca mắc COVID-19 rất cao. Ngoài nhu cầu đi lại giảm do dịch, lượng sinh viên ngoại tỉnh vẫn học online nên lượng khách cũng vì thế mà giảm đi nhiều", đại diện nhà xe nói.