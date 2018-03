Bất chấp mưa lạnh, biển người vẫn ùn ùn đổ về chợ Viềng

Ai đi chợ Viềng về cũng phải mua bằng được cho mình một món đồ, đinh ninh ý niệm: mua may bán rủi cho năm mới được bình an, may mắn. Dù là kẻ mua hay người bán, bất cứ ai đã đặt chân đến chợ đều không đặt nặng vấn đề lời lãi, người bán không nói thách quá cao, người mua không mặc cả quá lời bởi quan niệm những nỗi băn khoăn về giá cả sẽ làm mất đi tính tâm linh của phiên chợ này.