Ảnh: Bão số 5 gây mưa to, gió quật đổ cây, ngập úng ở các tỉnh miền Trung

Thiếu tá Đặng Trung Thành - Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Hải An (Quảng Trị) cho biết, để chủ động đối phó cơn bảo Conson, sáng 11/9, đơn vị phối hợp chính quyề 02 xã tuyên truyền, kêu gọi ngư dân không ra khơi đánh bắt, giúp ngư dân đưa tàu lên bờ trú ẩn an toàn, chằng chống trường mầm non xã Hải An.