An Ú - Hệ thống mẹ và bé 'Tận tâm phục vụ'

Hệ thống Mẹ bầu & Em bé An Ú hiểu rằng mỗi mẹ bầu và em bé đều cần sự chăm sóc đặc biệt. Cùng đội ngũ nhân viên nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm và những sản phẩm uy tín, chất lượng từ: bỉm, sữa, thiết bị thông minh, trọn gói đi sinh… An Ú đang ngày càng khằng định vị thế và thương hiệu, được hàng nghìn mẹ bầu và gia đình có bé nhỏ tin tưởng lựa chọn.

Hệ thống An Ú và 5 năm hành trình phụng sự các gia đình.

Trên hành trình 5 năm phát triển, An Ú đã xây dựng được hệ thống 5 cơ sở tại tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), phục vụ hơn 1 triệu lượt khách hàng.

Chị Phương Mai (phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh) chia sẻ: “Mình gắn bó với An Ú từ khi mình bầu tới bây giờ bé nhỏ nhà mình đã hơn 2 tuổi. Tất cả đồ dùng cho cả mình và bé thì mình đều mua tại An Ú, thứ nhất là yên tâm về chất lượng sản phẩm, thứ hai là nhân viên có kiến thức, nhiệt tình và thân thiện. Mình rất thích cách phục vụ tại An Ú”.

Phục vụ tận tâm là phương châm hàng đầu của hệ thống Mẹ bầu và Em bé An Ú.

Điều quan trọng nhất, phương châm "Tận tâm phục vụ" đã trở thành phương châm hàng đầu trong tất cả các hoạt động của hệ thống Mẹ bầu và Em bé của An Ú. An Ú cam kết luôn đặt mẹ bầu và em bé lên hàng đầu, lắng nghe và hiểu rõ những nhu cầu và mong muốn của gia đình.

Đội ngũ nhân viên hệ thống không chỉ tư vấn các sản phẩm chất lượng, đúng nhu cầu và hợp túi tiền mà còn mang trong mình sự nhiệt huyết và đam mê để tạo ra một môi trường chuyên nghiệp và ấm áp cho mỗi gia đình đến với An Ú.

Hơn hết, An Ú tự hào được đồng hành cùng mẹ bầu và bé trong suốt hành trình này và cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ để mang lại niềm vui và sự hài lòng cho mỗi gia đình An Ú phục vụ.

Sự kiện "Cùng An Ú vui tết thiếu nhi".

Đặc biệt, ngày 27/05, Hệ thống Mẹ bầu và Em bé An Ú đã tổ chức thành công ngày hội "Cùng An Ú vui Tết thiếu nhi" tại trung tâm thương mại Dabaco Lotus Central (28, Lý Thái Tổ, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh). Đây là sự kiện cộng đồng dành riêng cho các bé thiếu nhi tại tỉnh Bắc Ninh và được rất nhiều gia đình quan tâm.

Ngày hội "Cùng An Ú vui Tết thiếu nhi" thu hút nhiều gia đình đến tham gia.

Sự kiện thu hút 5000 em bé và ba mẹ tham dự, được đánh giá là chương trình cộng đồng phi lợi nhuận dành cho thiếu nhi lớn nhất tỉnh Bắc Ninh tới thời điểm hiện tại. Tại ngày hội, các bé được vui chơi hoàn toàn miễn phí, tham gia nhiều hoạt động bổ ích: Workshop vẽ túi canvas, khám răng miễn phí,...

Song song sự thành công của ngày hội "Cùng An Ú vui Tết thiếu nhi" thì không thể thiếu sự đồng hành của các nhà tài trợ: Nhà tài trợ kim cương - Nhãn hàng sữa Blackmores; Nhà tài trợ bạch kim gồm Nhãn hàng gạc răng miệng Dr.Papie, Gạc răng miệng Sachi, D3K2 Whykids, Sanosan, Chicco; Nhà tài trợ vàng gồm Baby Coccole, Bỉm Nhật Goldgi, Hikid.

Hệ thống Mẹ bầu & Em bé An Ú cùng các nhà tài trợ trong sự kiện "Cùng An Ú vui Tết thiếu nhi".

Hệ thống Mẹ bầu và Em bé An Ú hiện có 5 cơ sở tại tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), là điểm đến tin cậy cho hàng nghìn gia đình. Các chi nhánh của Hệ thống Mẹ bầu và Em bé An Ú:

Cơ sở 55 - 57 Nguyễn Cao, Phường Ninh Xá, Tp Bắc Ninh.

Cơ sở 110 Lý Thường Kiệt, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh.

Cơ sở LK29-30 Shophouse ngã 4 Loong Toong- Phường Yết Kiêu (chân cầu Bãi Cháy đi xuống rẽ trái).

Cơ sở 168 Lê Quang Đạo, phường Đông Ngàn, thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.

Cơ sở 10, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh.

