Bộ Y tế cảnh báo 5 thực phẩm bảo vệ sức khỏe lừa dối người tiêu dùng

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có thông tin khuyến cáo về 5 thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Thăng trĩ Mộc hoa, Rizin, Xoan Rico, Hạ Đường Tâm An và Tràng phục linh plus quảng cáo sai sự thật, không đúng bản chất của sản phẩm, lừa dối người tiêu dùng trên các website.

Sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thăng trĩ Mộc hoa được quảng cáo như thuốc chữa bệnh; sử dụng danh tính bác sỹ, cơ quan y tế, bệnh nhân để quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, vi phạm quy định pháp luật, lừa dối người tiêu dùng.

Sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thăng trĩ Mộc được Công ty TNHH Mộc Hoa Đường (Địa chỉ: Số 81, ngõ 25 Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Ảnh minh họa.

Cục An toàn thực phẩm cũng khuyến cáo người tiêu dùng cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Rizin trên website không đúng sự thật. Đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng đang được quảng cáo như thuốc chữa bệnh.

Sản phẩm này được Công ty TNHH Khang Lạc Mỹ (Địa chỉ: Công ty TNHH Khang Lạc Mỹ) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Tương tự, trong thời gian vừa qua trên các website và mạng xã hội có nội dung quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe XOAN RICO không đúng bản chất, lừa dối người tiêu dùng, vi phạm quy định quảng cáo.

Sản phẩm này do Công ty TNHH RIPPLE Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Theo Thông tin của Cục An toàn thực phẩm, trên website đang quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tràng phục linh plus như thuốc chữa bệnh; quảng cáo không phù hợp với hồ sơ công bố đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, sử dụng danh tính bác sỹ, bệnh nhân để quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Sản phẩm này được Công ty TNHH Thực phẩm chức năng LOHHA (Địa chỉ: Số 79 đường Núi Trúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Ngày 24/4, Cục An toàn thực phẩm cũng phát đi thông báo cảnh báo việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hạ Đường Tâm An với công dụng không đúng sự thật. Đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng đang được quảng cáo như thuốc chữa bệnh, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.

Sản phẩm này được Công ty TNHH Dutu & Ha Va (Địa chỉ: Số 34 Lương Ngọc Quyến, phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý các vi phạm nêu trên. Kết quả xử lý Cục An toàn thực phẩm sẽ công khai trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không tin vào nội dung quảng tại website/internet nêu trên để lựa chọn mua sản phẩm thực phẩm sức khoẻ Thăng trĩ Mộc hoa; Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Rizin; Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ XOAN RICO; Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Tràng phục linh plus gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và kinh tế.