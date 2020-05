Ăn cua mặt quỷ, người đàn ông suýt chết

(VTC News) - Ngày 23/4, Cục ATTP gửi công văn đến Sở Y tế, Ban Quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung nhằm bảo đảo ATTP.

(VTC News) - Mới đây, Cục ATTP có công văn đề nghị triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trong điều kiện tiếp tục phòng chống dịch.

(VTC News) - Sản phẩm Thăng trĩ Mộc hoa, Xoan Rico, Tràng phục linh plus, Hạ Đường Tâm An, Rizin bị xử lý vi phạm do quảng cáo sai sự thật, lừa dối người tiêu dùng.