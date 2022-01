An tâm định cư căn hộ mặt tiền cửa ngõ TP Thủ Đức

(VTC News) -

Quyền lợi khi sở hữu căn hộ pháp lý chỉn chu

Khi mua căn hộ chung cư, chủ nhà không chỉ sở hữu những giá trị vật chất hiện hữu như nhà để ở, tiện ích sinh hoạt nội khu mà còn phải có được giá trị tinh thần để an tâm sinh sống, phát triển gia đình. Vì vậy, yếu tố pháp lý là điều kiện quan trọng để khách hàng có thể yên tâm trong thời gian chờ đợi để chuyển vào sinh sống tại ngôi nhà mơ ước trong tương lai.

Với nền tảng pháp lý vững vàng, chủ đầu tư Phúc Đạt Group có tiềm lực tài chính mạnh, luôn hỗ trợ và đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu, kết hợp cùng đơn vị xây dựng uy tín Phước Thành, căn hộ cao cấp Phúc Đạt Tower chính là một không gian sống lý tưởng cho người mua.

Căn hộ cao cấp Phúc Đạt Tower, pháp lý hoàn thiện an tâm phát triển thế hệ.

Hiện tại, giấy phép xây dựng Phúc Đạt Tower đã được chấp thuận, và dự án cũng đang được tiến hành quy hoạch, phát triển theo đúng giấy phép đã phê duyệt. Bên cạnh đó, nhờ ưu thế từ tiềm lực tài chính chủ đầu tư, căn hộ Phúc Đạt có nguồn vốn chủ động không vay hoặc thế chấp ngân hàng, góp phần giảm bớt rủi ro cho khách hàng khi mua căn hộ.

Các giấy tờ sở hữu, hợp đồng buôn bán đã được thông qua, có đầy đủ sổ hồng nhà riêng và sổ sở hữu quỹ đất chung. Đặc biệt, Phúc Đạt Tower có thể bàn giao vượt tiến độ, dự kiến bàn giao quý 4/2022, tiến độ dự án hiện nay đã đến tầng 10. Vì vậy, khách hàng có thể an tâm mua nhà và sớm được bàn giao trong thời gian ngắn sắp tới.

Căn hộ mặt tiền cửa ngõ giao thương

Để tiếp tục phát triển bền vững, TP Dĩ An đang đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình, dự án quy mô lớn, như: Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM (hơn 500 ha), Khu đô thị thương mại - dịch vụ Đông Bình Dương (126 ha), đường giao thông nối quốc lộ 1K với Đại học Quốc gia TP.HCM và khu phức hợp Đông Hòa (5 ha), nâng cấp quốc lộ 1K, mở rộng đường ĐT743 (đoạn từ miễu Ông Cù đến nút giao cầu vượt Sóng Thần), đường Đông Bắc 2, đường Vành đai 3, cầu vượt qua ngã tư 550; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để triển khai gần 20 dự án nhà ở cao tầng kết hợp với trung tâm thương mại trên địa bàn đã được UBND tỉnh chấp thuận đăng ký đầu tư.

Bức tranh hạ tầng Dĩ An đang dần hoàn thiện, tuyến QL 1K được đánh giá là tuyến đường chủ chốt tại thành phố mới có ý nghĩa quan trọng trong việc giao thương giữa tam giác động lực TP.HCM - Biên Hòa - Đồng Nai. Căn hộ cao cấp Phúc Đạt tọa lạc tại vị trí mặt tiền QL 1K, nằm trên quỹ đất khan hiếm còn sót lại ở khu vực.

Tâm điểm giao thương tam giác động lực TP.HCM - Bình Dương - Đồng Nai.

Ưu thế tọa độ hiếm của dự án là sự thuận lợi về mọi mặt, phù hợp cho đa dạng đối tượng muốn hướng đến cộng đồng sống văn minh, lành mạnh. Đối với các khách hàng là chuyên gia, công nhân cấp cao, có thể thuận tiện đi đến các cơ quan, KCN lân cận trong vài phút lái xe, vỏn vẹn 30 phút đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Hướng đến thế hệ con em là làng đại học quốc gia đang được phát triển toàn diện, hiện hữu trường tồn, cách dự án chỉ 10 phút di chuyển. Vị trí dự án thỏa mãn tiêu chí nhu cầu thiết yếu về giáo dục, y tế, thương mại, đa tiện ích cộng đồng, cách bệnh viện quốc tế, trường phổ thông, TTTM, Gigamall Thủ Đức, Vincom Thủ Đức, Go Dĩ An, chợ truyền thống, khu du lịch chỉ trong 5 đến 10 phút di chuyển.

Với đà tăng trưởng kinh tế có sẵn tại TP Dĩ An, kết hợp với vị thế mặt tiền - nơi các phương tiện di chuyển qua lại đông đúc, Phúc Đạt Tower sẽ là nơi sinh sống, làm việc và kinh doanh được nhiều người quan tâm do thế mạnh giao thương mà vị trí đã mang lại. Do đó, tính thanh khoản dự án sẽ được nâng cao, giá cho thuê lại sẽ có mức khá hơn so với các dự án ở hẻm và các cung đường nhỏ, kinh tế ít sôi động.

Thiết kế tối giản, không gian gắn kết.

Dự án này cũng là nơi định cư lý tưởng các sản phẩm căn hộ thiết kế phù hợp, phong cách Scandinavian tối giản, đảm bảo tối ưu được ánh sáng tự nhiên mang đến sinh khí thịnh vượng, không gian kết nối thành viên. Bên cạnh là hàng ngàn tiện ích đặc quyền như hồ bơi, Shophouse, nhà cộng đồng, nhà trẻ, spa cao cấp, khuôn viên xanh, bãi xe vượt chuẩn,... hình thành nên cộng đồng cư dân đẳng cấp.

Giải pháp tài chính thư thả

Hiện, chủ đầu tư đưa ra phương thức hỗ trợ góp phần cho khách hàng không bị áp lực về tài chính, thư thả sở hữu căn hộ. Theo đó, khách hàng sẽ chỉ phải trả phí 0 đồng theo chính sách hỗ trợ tài chính, được hỗ trợ 100%, ân hạn gốc, miễn lãi đến khi nhận nhà.

Ngoài ra, các khách hàng đặt cọc thành công còn được tặng ngay 50 triệu tiền mặt và 01 chỉ vàng, chiết khấu 2% giá trị căn hộ.