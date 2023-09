An Phú Invest tài trợ chính giải Eco Premier League S1 - The Fibonan League 2023

(VTC News) -

Chiều 15/9, Giải bóng đá Eco Premier League S1 - The Fibonan 2023 khai mạc với sự tham gia của 7 đội bóng cư dân tại khu đô thị Ecopark. Đây là giải đấu do Trung tâm bóng đá cộng đồng tại Ecopark tổ chức, với sự tài trợ chính của An Phú Invest.

7 đội bóng cư dân tại khu đô thị Ecopark tham dự giải đấu.

Bóng đá là môn thể thao không giới hạn, là một món ăn tinh thần không thể thiếu, không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn giúp duy trì lối sống trẻ, cân bằng. Hiểu được điều đó, An Phú Invest đã đồng hành, tài trợ cho giải đấu nhằm động viên phong trào thể thao, cùng với đó là thông điệp về một lối sống trẻ trung, năng động, cân bằng và biết tận hưởng.

Giây phút chào cờ trang nghiêm, tiến hành khai mạc Giải đấu THE FIBONAN LEAGUE 2023.

Ông Đỗ Thành Hưng, Phó Giám đốc An Phú Invest cho hay: “The Fibonan là dự án chung cư cao cấp được sản xuất “may đo” dành cho những người có lối sống trẻ. Họ tiên phong cho lối sống sống xanh, văn minh và năng động. Chúng tôi kỳ vọng thông qua giải bóng này, lối sống sống xanh - sống khỏe - sống an toàn tại The Fibonan sẽ được lan tỏa đến cộng đồng mạnh mẽ hơn.

Với sự đồng hành của An Phú Invest và thương hiệu The Fibonan, tôi tin rằng Giải bóng đá Eco Premier League S1 - The Fibonan 2023 sẽ là một giải đấu đáng nhớ cho cộng đồng cư dân”.

Trưởng Ban tổ chức, ông Lê Xuân Tân phát biểu.

Trưởng Ban tổ chức, ông Lê Xuân Tân chia sẻ, lý do chính để giải đấu được tổ chức nhằm tạo nên môi trường thể thao và giao lưu trong cộng đồng cư dân Ecopark.

“Điều này giúp tạo ra một môi trường sống tốt hơn cho tất cả mọi người. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn khuyến khích cư dân duy trì một lối sống lành mạnh và tích cực, đồng thời phát hiện và phát triển những tài năng trẻ tại Ecopark. Sân bóng sẽ là nơi để những người trẻ có cơ hội rèn luyện kỹ năng, tham gia vào các giải đấu và trải nghiệm bóng đá ở quy mô lớn hơn", ông Tân nói.

Ông Đỗ Thành Hưng, PGĐ An Phú Invest - Chủ đầu tư dự án The Fibonan vui mừng tặng hoa cho các cầu thủ.

Mùa giải năm nay thu hút sự tham gia của 7 đội bóng cư dân, những người yêu bóng đá và sinh hoạt thể thao thường xuyên tại Ecopark.

Bên cạnh sự đồng hành chính của thương hiệu The Fibonan, giải đấu còn có sự tham gia tài trợ của các đơn vị khác như: Công ty Cổ phần Động Lực, Nhãn hàng Jogarbola, Công ty Cổ phần Nội thất Kiến Sang, Công ty Cổ phần Thể thao Young Sports, các nhà hàng, hiệu thuốc, homestay có trụ sở, văn phòng tại Ecopark… làm cho giải đấu hấp dẫn hơn mọi năm.

Dự án The Fibonan - tòa tháp cân bằng - biểu tượng “sống trẻ” nằm tại đường Rừng Thông, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.