'Ăn' phải gián, ruồi... đến 200 lần, cô gái bị cảnh sát 'tóm gáy'

Trong 6 tháng gần đây, cô Đặng ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc thường xuyên đặt đồ ăn trên mạng giao về nhà. Cô hoàn thành hơn 200 đơn. Điều kỳ lạ là đơn hàng nào của cô Đặng cũng có vấn đề, trong phần ăn được giao đến luôn có "vật lạ" như tóc, gián chết, ruồi chết, mảnh kẽm, ghim giấy, móng tay...

Sau khi đồ ăn được giao đến nhà, cô Đặng luôn chụp vài bức ảnh, liên hệ trực tiếp với nhà hàng, phản ánh rằng trong đồ ăn của cô có "vật lạ" khiến cô lo lắng cho sức khỏe của mình và bị ám ảnh vô cùng. Cuối cùng, cô Đặng yêu cầu nhà hàng miễn phí bữa ăn và bồi thường một số tiền nhất định.

Cứ thế, trong 6 tháng đặt đồ ăn qua mạng ở khắp mọi nơi, cô Đặng vừa không phải trả tiền hàng vừa được bồi thường tới 20 nghìn nhân dân tệ (khoảng 68,5 triệu đồng).

Do trường hợp của cô Đặng quá bất thường, các điều tra viên của Đội điều tra hình sự Cục Công an Bắc Kinh đã vào cuộc điều tra. Họ đến nhà cô Đặng ở Tây An khi cô vừa đi du lịch cùng chồng về. Hiện cô Đặng đã bị cảnh sát bắt giữ và vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Cảnh sát Bắc Kinh cho biết, ngoài cô Đặng, các điều tra viên đã xác định được 560 trường hợp có liên quan, 13 nghi phạm có hành vi tương tự trong thông tin khiếu nại trên nền tảng giao đồ ăn. Những người này nhiều lần lấy lý do có vật thể lạ trong thực phẩm để tống tiền và yêu cầu người bán, người cung cấp dịch vụ bồi thường. Sắp tới, những người này sẽ lần lượt bị xử lý.