(VTC News) -

Ổi là loại trái cây phổ biến ở Việt Nam. Ổi ngon ngọt, giá rẻ nên rất được nhiều người yêu thích. Vậy nhưng ăn ổi có tốt không?

Ăn ổi có tốt không?

Câu trả lời là có. Ăn ổi đúng cách và điều độ rất tốt cho sức khỏe. Dưới đây là những tác dụng của ổi với sức khỏe nếu bạn ăn điều độ:

Phòng ngừa bệnh ung thư

Bài viết trên website Bệnh viện Hồng Ngọc cho biết, ổi chứa hàm lượng cao chất lycopene và chất chống ôxy hóa có tác dụng chống lại bệnh ung thư, đặc biệt là bệnh ung thư tuyến tiền liệt ung thư vú.

Bên cạnh đó, Lycopene còn tác dụng chống lại sự ảnh hưởng của các gốc tự do, giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh. Trong đó, ổi có phần thịt màu đỏ chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn những trái ổi có phần thịt trắng.

Điều trị bệnh cao huyết áp

Ổi rất giàu chất xơ và chứa chất hypoglycemic tự nhiên. Hai chất này tác dụng hạ huyết áp và giảm cholesterol trong máu. Do đó, những người có nguy cơ bị cao huyết áp và mắc các bệnh về tim mạch nên ăn ổi thường xuyên hơn.

Ăn ổi đúng cách rất tốt cho sức khỏe

Bên cạnh đó, trong ổi còn chứa potassium, tác dụng làm giảm chỉ số huyết áp. Đây là công dụng của ổi vô cùng tuyệt vời mà không phải ai cũng biết.

Giúp cải thiện hệ thống miễn dịch

Theo thông tin trên website Bệnh viện Đa khoa Vinmec thì ổi là loại trái cây giàu vitamin C (thậm chí còn giàu hơn cả cam), nó có hàm lượng vitamin C cao gấp hai lần so với nhu cầu sinh học. Ăn nhiều ổi có thể cải thiện hệ thống miễn dịch giúp cơ thể tránh xa các mầm bệnh và nhiễm trùng.

Giúp răng khỏe mạnh

Ổi có thể hỗ trợ điều trị viêm nướu, viêm lợi hoặc loét miệng. Đây là loại trái cây chức nhiều vitamin giúp cải thiện tình trạng sâu răng.

Giúp cho làn da khỏe mạnh

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn nguồn các tờ THS, pharmeasy cho biết, chất chống oxy hóa trong ổi bảo vệ da khỏi hình thành nếp nhăn. Tuổi già là điều chắc chắn khó tránh khỏi trong cuộc sống của mỗi người, và ăn ít nhất một quả ổi mỗi ngày cũng có thể kéo dài quá trình này.

Tốt cho mắt

Quả ổi chứa vitamin A giúp tăng cường thị lực. Ăn ổi không chỉ ngăn ngừa thị lực kém mà còn ngăn phát triển bệnh đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

Giúp thư giãn thần kinh

Ổi có lượng magiê phong phú. Đây là chất dinh dưỡng quan trọng giúp thư giãn cơ bắp và thần kinh. Đặc tính này làm cho ổi là một loại quả tốt để chống lại căng thẳng và cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Nâng cao nội tiết tố

Ổi có chứa đồng, một khoáng chất quan trọng cần thiết cho việc sản xuất và hấp thụ hormone. Nó cũng giúp tuyến giáp của bạn hoạt động tối ưu.

Ngoài quả ổi thì lá ổi cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như: Hỗ trợ điều trị tiêu chảy, giúp giảm cân, dùng để trị mụn, giúp cải thiện kết cấu da của bạn… Lá ổi có thể được đun sôi trong nước nóng và uống hoặc pha trà để sử dụng.

Với những thông tin trên chắc hẳn bạn đã có giải đáp cho câu hỏi "Ăn ổi có tốt không?" rồi phải không?

Hạ An (Tổng hợp)