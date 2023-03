An ninh Nga phá âm mưu ám sát tỷ phú Malofeev

(VTC News) -

RT dẫn thông báo của FSB ngày 6/3 cho biết, âm mưu ám sát tỷ phú Konstantin Malofeev do nhóm cực đoan gốc Nga hoạt động ở Ukraine lên kế hoạch thực hiện. Đây cũng là nhóm đứng sau vụ tấn công khủng bố ở vùng Bryansk vào cuối tuần trước.

Cũng theo FSB, các phần tử cực đoan trên âm mưu cài bom vào xe hơi của tỷ phú Malofeev. Tuy nhiên kế hoạch này đã bị ngăn chặn.

Ông Konstantin Malofeev là một trong những tỷ phú truyền thông ở Nga, hiện là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn truyền thông Tsargrad.

Tỷ phú truyền thông Nga Konstantin Malofeyev. (Ảnh: Reuters)

FSB cũng so sánh kế hoạch ám sát ông Malofeev với vụ đánh bom xe khiến bà Darya Dugina - con gái nhà triết học Nga Aleksandr Dugin thiệt mạng tháng 8 năm ngoái. Cơ quan an ninh Nga khi đó đã cáo buộc cơ quan an ninh Ukraine (SBU) đứng sau vụ tấn công.

Trong tuyên bố trên, FSB cũng nêu đích danh ông Denis Kapustin, người đứng đầu nhóm quân đoàn tình nguyện Nga (RDK) đứng sau âm mưu ám sát tỷ phú Malofeev.

Trước đó, vào ngày 3/3, Ủy ban Điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự về hành động khủng bố của những kẻ phá hoại vào các khu dân cư của vùng Bryansk tiếp giáp với biên giới Ukraine.

Sáng 2/3 (theo giờ địa phương), một nhóm phá hoại từ Ukraine vượt biên sang lãnh thổ Nga và tiến vào quận Klimovsky thuộc vùng Bryansk. Chúng bắn vào chiếc xe chở trẻ em làm hai người thiệt mạng, một trẻ bị thương.

Theo FSB, họ đã đẩy các tay súng phải quay trở lại Ukraine ngay sau vụ tấn công.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ việc là tấn công khủng bố. Có ý kiến đề xuất áp dụng tình trạng thiết quân luật ở các khu vực biên giới với Ukraine. Tuy nhiên, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov khẳng định, không có quyết định nào được đưa ra. Trước đó, ông đã trả lời báo chí rằng, ông chưa biết liệu vụ việc có làm thay đổi tính chất của chiến dịch quân sự đặc biệt hay không.

Trà Khánh (Nguồn: russian.rt.com)