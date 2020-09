An ninh Mỹ yêu cầu ngừng xem xét việc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống 2020

Quyền Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ Chad Wolf đã yêu cầu ngừng đánh giá về mối đe dọa can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống tháng 11. Thông tin này do cựu Thứ trưởng Bộ An ninh Nội địa phụ trách tình báo Brian Murphy cho biết trong đơn khiếu nại hôm 9/9.

Theo cựu quan chức tình báo Mỹ, Chad Wolf đã đưa ra yêu cầu này với ông vào giữa tháng 5, đồng thời chỉ thị bắt đầu thực hiện các báo cáo về mối đe dọa can thiệp chính trị từ Trung Quốc và Iran.

Trong đơn khiếu nại của mình, Murphy cho biết đã từ chối tuân thủ mệnh lệnh của Wolf, vì cho rằng làm như vậy “sẽ khiến đất nước gặp nguy hiểm”.

Quyền Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ Chad Wolf. (Ảnh: DHS)

Hôm 8/9, Murphy đã đệ đơn khiếu nại Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ An ninh Nội địa (DHS), sau đó đơn được chuyển tới Ủy ban tình báo của Hạ viện Hoa Kỳ do đảng Dân chủ kiểm soát. Đơn khiếu nại nêu ra những cáo buộc khác về hành vi sai trái của các quan chức chính quyền Tổng thống Trump.

Ông Murphy nói thêm rằng, ông Wolf trước đó đã nhận chỉ thị từ Cố vấn an ninh Nhà Trắng Robert O’Brien. Tuy nhiên, Nhà Trắng và Bộ An ninh Nội địa đều bác bỏ các cáo buộc trên của ông Murphy.

“O’Brien chưa bao giờ tìm cách sai khiến cộng đồng tình báo tập trung vào các mối đe dọa đối với tính toàn vẹn của cuộc bầu cử ”, Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Matthews cho biết, đồng thời chỉ ra rằng, bất kỳ thông tin trái ngược nào của một cựu nhân viên bất mãn đều không đúng sự thật.

Phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa Alexei Woltornist nói thêm: “Chúng tôi thẳng thừng phủ nhận bất kỳ thông tin nào từ ông Murphy”.

Các quan chức Mỹ gần đây cảnh báo Nga, Trung Quốc và Iran đang cố gắng tác động đến cuộc bầu cử năm 2020 giữa Tổng thống Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Tình báo Mỹ trước đó xem xét khả năng Nga thực hiện các hoạt động gây ảnh hưởng của tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, theo hướng có lợi cho đảng Cộng hòa của Donald Trump. Song một loạt cuộc điều tra bị ông Trump bác bỏ và cho là “trò lừa bịp”.