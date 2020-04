Xử lý hình sự 7 thanh niên đua xe khiến 2 chiến sĩ công an hy sinh

Tại lễ viếng 2 chiến sĩ công an quận Sơn Trà hy sinh khi làm nhiệm vụ, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Điều tra Công an TP Đà Nẵng đã họp với Công an quận, Viện Kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà, thống nhất xử lý hình sự đối với nhóm thanh niên đua xe về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

“Vụ việc ảnh hưởng đến lực lượng công an vô cùng lớn nên cần phải xử lý nghiêm, công khai thông tin kịp thời.

Cuộc họp chiều qua đã thống nhất xử lý hình sự vụ việc đối với 7 đối tượng. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố đã đồng ý”, Đại tá Trần Mưu nói.

Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng viếng 2 chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Thông tin vụ việc, cơ quan điều tra Công an quận Sơn Trà cho biết, đã ra quyết định bắt khẩn cấp 7 người, gồm: Nguyễn Đăng An (19 tuổi), Nguyễn Văn Giang (17 tuổi), Nguyễn Văn Cường (28 tuổi), Lê Ngọc Cường (19 tuổi), Nguyễn Đình Hoàn (20 tuổi), Nguyễn Văn Vinh (16 tuổi, cùng trú phường Hòa Phát, quạn Cẩm Lệ) và Phạm Hồng Thái (17 tuối, trú phòng 504, Chung cư Nam cầu Cẩm Lệ, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Còn 2 người là Nguyễn Đình Long (trú tổ 33, phường Hòa Phát), Nguyễn Văn Huy (trú tổ 35, phường Hòa Phát) chưa đủ 16 tuổi nên cơ quan công an cho phép gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo luật định.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng tạm giữ 4 chiếc xe liên quan đến vụ việc.

7 trong số 9 thanh thiếu niên bị Công an quận Sơn Trà tạm giữ để điều tra.

Theo cơ quan công an, lời khai khai ban đầu của nhóm thanh thiếu niên cho thấy, Nguyễn Đăng An là người khởi xướng cả nhóm từ quận Cẩm Lệ qua tuyến đường ven biển Sơn Trà để đua xe.

Khi bị 2 chiến sĩ công an truy đuổi, các đối tượng rú ga, lạng lách để trốn chạy.

Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn chạy mô tô công vụ chở Thượng sĩ Võ Văn Toàn vượt lên để ngăn chặn hành vi vi phạm thì gặp tai nạn và hy sinh.

Ngoài ra, một người dân đi đường là anh Mai Quốc Long (1985, trú phường Thọ Quang) cũng bị va chạm, thương tích nhẹ.

