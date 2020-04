Xử lý gần 500 trường hợp vi phạm quy định cách ly xã hội ở Vĩnh Phúc

(VTC News) - Công an đang truy tìm Võ Tấn Tài do có liên quan đến vụ nổ súng bắn người trong quán cà phê ở Bình Dương ngày 28/3.

(VTC News) - Chuyên gia cho rằng nhiều địa phương cứ có các tân giám đốc công an tỉnh, thành thì hàng loạt chuyên án được phá, nhiều giang hồ khét tiếng bị bắt giữ.

(VTC News) - Công an CSĐT Công an TP Thái Bình phục hồi điều tra vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, nạn nhân là hàng xóm Đường 'Nhuệ'.