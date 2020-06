Xe trùm ma túy Nghệ An lật ngửa, nửa tạ ma túy đá đổ xuống đường

Ngày 27/6, theo tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An, đơn vị vừa phá thành công chuyên án ma túy, thu giữ hơn 50kg ma túy đá.

Trùm ma túy Hồ Sỹ Nguyên bị bắt giữ cùng số lượng lớn ma túy đá

Được biết, khoảng 22h15 ngày 26/6, tại khu vực dốc Bẫm, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An), lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng truy đuổi, vây bắt Hồ Sỹ Nguyên (SN 1968), trú tại khối Hòa Nam, xã Thạch Giám, huyện Tương Dương (Nghệ An) vận chuyển số lượng lớn ma túy.

Xe Fortuner của trùm ma túy bị lật ngửa giữa dốc đèo (Ảnh: CA)

Bị vậy bắt, trùm ma túy Hồ Sỹ Nguyên lái xe Fortuner 37S-9793 đâm vào vách núi nhằm chạy thoát thân nhưng bất thành, xe Fortuner bị lật ngửa ngay giữa dốc đèo, số lượng lớn ma túy đổ xuống đường.

Ngay lúc này, hàng chục cảnh sát kịp thời áp sát, bắt giữ Hồ Sỹ Nguyên. Khám xét trên xe và dưới đường, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 50kg ma túy đá.

Hiện vụ việc đang được công an Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng.