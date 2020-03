Vừa ra tù, 2 thanh niên lại rủ nhau đi buôn ma tuý

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chính (24 tuổi, trú tại xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Hồng Hải (28 tuổi, trú tại xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Hồng Hải tại cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 14/3, tại xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp Công an xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn và Công an xã Đông Thọ, huyện Yên Phong phá chuyên án, bắt quả tang Nguyễn Văn Chính đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1.605 gram ma túy tổng hợp.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hồng Hải về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Hồng Hải (trái) và Nguyễn Văn Chính bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Khám xét nơi ở của Hải tại xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, cơ quan Công an thu thêm hơn 1,3 gram ma túy tổng hợp.

Được biết, Chính và Hải có quen biết với nhau từ trước và đã có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, vừa mới ra tù.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng vụ án.

