Vì sao 200 giang hồ đánh người, đập quán ốc ở TP.HCM mặc áo màu cam?

Bị đánh trọng thương vì quay phim lúc đập quán

Chiều 7/6, Công an TP.HCM thông tin vụ việc nhóm khoảng 200 người cầm hung khí đánh người, đập phá quán Ốc Hương gây náo loạn ở quận Bình Tân.

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm - Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho hay, băng nhóm này xông vào đánh người đập quán chỉ 5 phút.

Quang cảnh buổi họp báo thông tin vụ việc.

Ngoài ra, khoảng 200 người này mặc áo màu cam để nhận biết nhau trong lúc hỗn chiến.

Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, 2 nhóm hẹn nhau huyết chiến. Nhóm mặc áo màu cam đến quán không thấy đối thủ nên đập phá quán nhậu.

Phát hiện vụ việc, anh Lâm Thành L. (30 tuổi) dùng điện thoại quay lại video nên nhóm này xông vào hành hung, đánh anh L. thương tích.

Hiện Công an đang giám định thương tích của anh L. để củng cố hồ sơ, xử lý nhóm thanh niên theo quy định.

15 thanh niên bị công an tạm giữ

Báo cáo nhanh của Công an TP.HCM cho hay, khoảng 20h30 ngày 5/6, tại quán Ốc Hương, quận Bình Tân do anh Nguyễn Văn Q. làm chủ, nhóm thanh niên khoảng 200 người (phần đông khoác áo bib màu cam, trên tay cầm dao tự chế) đến trước quán chửi vọng vào trong.

Nhóm thanh niên bị bắt giữ.

Một số thanh niên xông vào đập phá bàn ghế, tủ kính và dùng vỏ chai bia đập vào đầu anh Lâm Thành L. (30 tuổi) gây thương tích.

Sau khi gây án, nhóm này lên xe bỏ đi theo hướng phường Bình Trị Đông B tẩu thoát. Nhận tin báo, Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM, Bộ Công an chỉ đạo Công an TP.HCM khẩn trương tổ chức xác minh làm rõ, truy bắt nhóm thanh niên gây án.

Giám đốc Công an TP.HCM phân công Đại tá Đinh Thanh Nhàn – Phó giám đốc Công an TP.HCM, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM triệu tập các đơn vị có liên quan để quán triệt chủ trương, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Tang vật công an thu được.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra Quyết định Khởi tố vụ án với nhóm hành vi “Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản”.

Đồng thời kêu gọi người thân, gia đình vận động các đối tượng còn lại ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, vận động nhân dân nếu có phát hiện và có thông tin về các đối tượng thì trình báo cho cơ quan có thẩm quyền biết, hoặc qua SĐT: 0909.298.686 Đ/c Đức, Đội trưởng Đội 4 – Phòng Cảnh sát Hình sự - địa chỉ: 495 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM.

Trực ban phòng Cảnh sát hình sự: 069.3187.200. Trực ban Công an Thành phố: 069.318.7344. Đường dây nóng 113 hoặc Cơ quan Công an gần nhất.

Video: Nhóm thanh niên đập phá quán Ốc Hương gây náo loạn.