Tung tin Hà Nội vỡ trận vì Covid-19, hai phụ nữ bị triệu tập

(VTC News) - Sáng 24/3, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa bắt thêm 2 nghi phạm liên quan đến đường dây buôn gần nửa tấn ma tuý.

(VTC News) - Công an Nghệ An vừa khởi tố vụ án nhóm nghi phạm buôn ma túy tấn công lực lượng chức năng khiến một chiến sĩ công an hy sinh.