Truy tìm hai nhóm côn đồ hỗn chiến giữa đường, khiến một người bị thương

Clip: Hỗn chiến ở Hà Đông, khiến một người bị thương

Ngày 31/3, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang vào cuộc điều tra vụ hỗn chiến trước cổng chung cư Hoàng Gia (thuộc phường Hà Cầu, quận Hà Đông) khiến một người bị thương.

Vào khoảng 21h45 ngày 30/3, người dân ở tòa chung cư ghi lại được hình ảnh hiện trường vụ hỗn chiến dưới đường.

Nội dung clip cho thấy, giữa hai nhóm người xảy ra to tiếng và thách thức lẫn nhau. Sau đó, người của hai nhóm lái ô tô húc đuôi nhau và rượt đuổi trên phố.

Hiện trường vụ hỗn chiến. (Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an có mặt tại hiện trường thì nhóm người trên đã bỏ đi. Công an xác định có một người liên quan đến vụ việc bị thương nghi do trúng đạn. Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng đang truy bắt những người liên quan đến vụ hỗn chiến để đưa ra xử lý theo quy định của pháp luật.