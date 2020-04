Thông báo tìm kiếm nạn nhân của ông 'trùm' lừa đảo bằng tiền ảo Vncoins

Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đang điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Quyết định tách vụ án hình sự số 18/C01-P5 ngày 8/11/2019.

Quá trình điều tra xác định, tháng 8/2016, Nguyễn Hữu Tiến (36 tuổi, trú tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) thành lập Công ty Cổ phần OTCMAX nhằm huy động vốn của các nhà đầu tư tham gia góp tiền vào Công ty theo mô hình kinh doanh kiểu đa cấp.

Công ty Cổ phần OTCMAX phát hành đồng tiền ảo “Vncoins”, quảng bá đưa đồng tiền ảo “Vncoins” lên sàn giao dịch tiền kỹ thuật số (tiền ảo) và bán ra thị trường. Với thủ đoạn trên, Nguyễn Hữu Tiến tuyên truyền, bán trái phép đồng tiền ảo “Vncoins" cho nhiều người tại nhiều địa bàn trên cả nước.

"Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị những ai đã mua tiền kỹ thuật số (tiền ảo) “Vncoins” liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an qua đồng chí Trịnh Nguyên Đạt, Điều tra viên, số điện thoại 0983.539.724 để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra vụ án", Bộ Công an đề nghị.

Ông 'trùm' lừa đảo Nguyễn Hữu Tiến.

Theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01), khoảng thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2018, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm gồm: Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư thông qua việc sử dụng mạng internet, tạo lập các trang web như “thienrongviet.com, otcmax.vn, vncoin.vn”.

Các trang này quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng, đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động nhà đầu tư góp vốn vào công ty theo hình thức đa cấp.

Thực chất, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm lấy tiền của các nhà đầu tư để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ban đầu. Sau đó, các đối tượng không trả lãi và hoa hồng nữa mà chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lôi kéo được 10.126 nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền đầu tư hơn 460 tỷ đồng. Các đối tượng khai nhận chiếm hưởng số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Video: Cẩn trọng với những chiêu lừa rao bán thiết bị điện