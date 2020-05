Thầy giáo dạy lái xe ở Hải Dương bị 2 kẻ côn đồ đánh gãy 4 xương sườn

Ngày 7/5, phản ánh với PV VTC News, ông Trần Văn Thập (SN 1965, ở phường Phả Lại, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương, giáo viên dạy lái xe thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hải Dương) cho biết, ông đang kiến nghị cơ quan chức năng trưng cầu giám định lại thương tích do 2 kẻ côn đồ đánh gãy 4 xương sườn và tràn khí khoang màng phổi nhưng kết quả giám định chỉ tổn hại 8% sức khỏe.

Ông Trần Văn Thập bị đánh với nhiều vết bầm tím trên thân thể.

Cụ thể, khoảng 13h ngày 23/3/2020, khi đang hướng dẫn cho 2 học viên học lái xe đi đến gần ngã ba Thủy, phường Phả Lại, TP Chí Linh, ông Thập bị 2 tên côn đồ lái xe ô tô chặn đầu.

Khi ông Thập mở cửa xe bước xuống liên bị 2 tên Lê Anh Quang (Quang Sến) và tên Hiển cầm chiếc gậy sắt dài khoảng 80cm đánh liên tiếp vào đầu ông Thập.

Chưa dừng lại ở đó, khi ông Thập gục xuống đường, chúng liên tiếp đấm đá, dùng gậy sắt vụt tới tấp trong khi ông Thập không còn khả năng chống cự.

“Sau đó, chúng làm nhục tôi bằng cách bắt tôi quỳ lại chúng trong khi chúng chỉ đáng tuổi con tôi mà chúng lại côn đồ đánh đập người già như tôi dã man như thế. Tôi nghĩ lúc đó chúng như thằng say rượu hoặc thằng ngáo đá mới làm như vậy”, ông Thập bức xúc nói.

Ông Thập cho biết thêm, khi xảy ra sự việc, có rất nhiều người dân chứng kiến và muốn vào can ngăn nhưng ai vào cũng đều bị bọn chúng đuổi đánh nên không ai dám can ngăn.

Sau khi đánh đập ông Thập, chúng lên xe bỏ đi. Ông Thập được 2 học viên lái xe đưa về nhà, sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Ông Thập cũng cho biết, bản thân ông không hề có mâu thuẫn với bất kể ai.

Nhận được tin báo, Công an TP Chí Linh (Hải Dương) phối hợp với các ngành chức năng vào cuộc điều tra, xác minh và lấy lời khai nạn nhân và những người liên quan.

Ông Thập bị gẫy xương sườn số 5, 6, 7, 8 bên phải; tràn khí khoang màng phổi bên phải và nhiều vết thương ở phần mềm nhưng kết quả giám định chỉ bị tổn hại 8% sức khỏe.

Ngày 15/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương ra thông báo kết quả giám định cho thấy, ông Thập bị gẫy xương sườn số 5, 6, 7, 8 bên phải; tràn khí khoang màng phổi bên phải. Hiện sức khoẻ ông này đã ổn định.

“Các tổn thương trên do vật tày gây ra, ông Thập bị người khác dùng gậy 3 khúc đánh gây ra là phù hợp. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 8%” – Thông báo kết quả giám định nêu rõ.

Theo ông Thập, kết quả giám định nêu trên không đúng với những thương tích và tổn thương trên thân thể ông. Do đó, ông Thập đã có đơn đề nghị trưng cầu giám định lại sức khỏe ở cấp cao hơn.

Chiều 7/5, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an TP Chí Linh (Hải Dương) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội Cố ý gây thương tích, đối với 2 nghi phạm liên quan.

Sau khi Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh có thông báo kết luận nêu trên, ông Trần Văn Thập đã có đơn đề nghị giám định lại thương tích do các nghi phạm gây nên.

Công an TP Chí Linh đã hướng dẫn và làm các thủ tục liên quan để đề nghị cấp cao hơn giám định thương tích cho ông Thập.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này!