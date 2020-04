Tạm giữ 2 nam thanh niên cướp xe, hiếp dâm cô gái trẻ

Ảnh minh họa.

Sáng 2/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết, Công an quận Bình Thạnh đang tạm giữ Hữu Hoàng Giang (18 tuổi, quê Bạc Liêu) và Nguyễn Tuấn Thành (20 tuổi, quê Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm”.

Theo điều tra ban đầu, khuya 29/3, Giang và Thành chở nhau trên xe máy kiếm con mồi sơ hở để ra tay cướp tài sản.

Đến khoảng 0h15 ngày 30/3, khi tới đường Đặng Thùy Trâm, phường 13, cả 2 phát hiện chị T. (19 tuổi) đi xe máy 1 mình nên áp sát, ép xe khiến chị T ngã xuống đường.

Sau đó, Giang và Thành dùng cây sắt nhọn uy hiếp, khống chế chị T. cướp tài sản gồm điện thoại di động và xe máy. Không dừng lại ở đó, Thành tiếp tục khống chế chị T. để hiếp dâm nhưng không thành nên cả 2 lên xe tháo chạy.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Qua điều tra, Công an bắt giữ Giang và Thành khi lẩn trốn tại huyện Bình Chánh.

Bước đầu 2 đối tượng này khai, sau khi cướp được xe máy của chị T., họ đem bán tại 1 tiệm sửa xe tại quận Tân Phú giá 6 triệu đồng.

Ngoài vụ cướp của chị T., 2 đối tượng này còn thừa nhận gây ra 2 vụ cướp tương tự trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

