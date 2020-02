Sợ lây nhiễm Covid-19, kẻ trốn nã từ Trung Quốc về Việt Nam đầu thú

Ngày 19/2, theo tin từ Công an huyện Tương Dương (Nghệ An), đơn vị này vừa giữ kẻ bị truy nã là Lương Văn Tú (SN 1993, trú xã Yên Na, huyện Tương Dương) đến đầu thú sau hơn 3 năm bỏ trốn.

Được biết, năm 2016, Lương Văn Tú và Đặng Dân Oanh (SN 1993, trú xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, Nghệ An) tổ chức mua bán trái phép chất ma túy và bị Công an huyện Tương Dương phát hiện, truy bắt.

Trong quá trình vây bắt, do địa hình rừng núi hiểm trở nên công an chỉ bắt được Oanh, còn Tú bỏ trốn vào rừng.

Năm 2017, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) phát lệnh truy nã Lương Văn Tú về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Công an nhiều lần tổ chức truy tìm, vận động người thân thuyết phục Tú về đầu thú nhưng không có kết quả.

Lương Văn Tú đến công an đầu thú sau 3 năm trốn truy nã. (Ảnh: CA)

Đầu tháng 2/2020, Lương Văn Tú chủ động đến Công an huyện Tương Dương xin đầu thú.

Tại cơ quan công an, Tú khai nhận, sau khi biết bị truy nã, Tú bỏ trốn sang Trung Quốc. Tại đây, Tú xin vào làm việc ở một xưởng may ở tỉnh Hà Bắc với mức lương đủ trang trải cuộc sống.

Trong thời gian qua, Trung Quốc đang có đại dịch Covid-19 nên Tú lo sợ nhiễm bệnh, có thể chết nơi đất khách quê người nên hắn quyết định về Việt Nam để xin đầu thú.

Hiện Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) đang hoàn tất hồ sơ để sớm đưa Tú ra xét xử trước pháp luật.

