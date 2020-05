Nhóm thanh niên ném 'bom xăng' vào nhà khiến 2 bé trai bị bỏng nặng

Ngày 27/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Minh Nhí (31 tuổi), Nguyễn Văn Vũ (32 tuổi), Nguyễn Văn An (25 tuổi), Huỳnh Văn Sang (36 tuổi, cùng quê An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 18/5, Nguyễn Văn Tuấn (25 tuổi, quê An Giang) đến nhà trọ Hương Lan trên đường N5, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP Thuận An để tìm gặp vợ cũ là chị Phạm Thị Ngọc Huệ (23 tuổi).

Hiện trường vụ việc.

Tại đây, Tuấn thấy chị Huệ đang ngồi trước cửa phòng trọ nói chuyện với chị Nguyễn Thị Thanh Hằng, Bùi Thị Yến Nhi, Nguyễn Thanh Hiền, Nguyễn Tấn Phú. Lúc này, Tuấn gọi chị Huệ ra lề đường nói chuyện.

Cùng lúc đó, Tuấn thấy chị Hằng đang cầm điện thoại, cho rằng chị Hằng dùng điện thoại để chụp ảnh mình nên Tuấn và Hằng, Phú xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô sát.

Bực tức, Tuấn chạy về phòng trọ rủ Nhí, Vũ, An, Sang, Đặng Thanh Tùng (32 tuổi), Đặng Thanh Tiền (30 tuổi, cùng quê An Giang) đi tìm đánh Phú và Hằng.

Bé trai bị bỏng nặng đang được điều trị tại bệnh viện.

Điền lấy 2 vỏ chai bia làm bom xăng tự chế, những người còn lại mang theo hung khí gồm dao, gậy gỗ…đi đến nhà trọ Hương Lan giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến nơi, Tuấn cùng đồng bọn dùng gậy gỗ lao vào đánh anh Phú. Điền cầm 2 quả bom xăng ném vào trong căn nhà trọ gây cháy. Lúc này, trong phòng trọ có 2 cháu nhỏ đang chơi, bị lửa cháy gây bỏng nặng. Sau khi gây án, nhóm này tẩu thoát khỏi hiện trường.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra Quyết định Khởi tố vụ án về tội giết người và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với 4 người trên. Riêng Tuấn, Tùng, Điền và Thảo (chưa rõ lai lịch) đã bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết thông tin liên quan đến vụ án hoặc biết Tuấn, Tùng, Điền và Thảo vui lòng báo ngay cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, số điện thoại 02743.822.444 hoặc gặp Điều tra viên Lê Thế Hùng số điện thoại 0987.453.205 để phối hợp xử lý.

Video: Nhóm thanh niên ném bom xăng vào quán nhậu do mâu thuẫn.