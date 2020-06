Doanh nhân dọa đánh bảo vệ chung cư: Vật màu đen là súng đồ chơi

Liên quan đến sự việc doanh nhân Lưu Xuân Thủy bị tố rút súng dọa bảo vệ chung cư PNTechcons (đường Hoa Sứ, quận Phú Nhuận), Công an Phường 7 cho biết, đơn vị có nhận được thông báo của Ban quản trị chung cư về sự việc.

"Về việc ông Thủy có sử dụng vật có hình khẩu súng màu đen, công an phường và các đơn vị nghiệp vụ xác định là súng đồ chơi, không phải súng quân dụng hay công cụ hỗ trợ như thông báo của Ban quản trị chung cư", Công an Phường 7 cho biết.

Công an Phường 7 hiện đang lập hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính đối với ông Thủy về hành vi "tàng trữ đồ chơi nguy hiểm".

Vật màu đen được xác định là súng đồ chơi.

Theo đó, ông Lưu Xuân Thủy - một doanh nhân, là chủ sở hữu của một căn hộ tại toà chung cư PNTechcons (đường Hoa Sứ, quận Phú Nhuận).

Công an xác định, do say xỉn nên giữa ông Thủy và ông Khổng Chí Hùng (nhân viên bảo vệ) có xảy ra hiểu lầm. Sau đó, ông Thủy sử dụng một vật có hình khẩu súng màu đen đánh anh Hùng nhưng không làm anh Hùng bị thương.

"Ông Thủy sau đó chủ động xin lỗi nên anh Hùng làm đơn rút tin báo tố giác tội phạm", thông báo của Công an phường 7, quận Phú Nhuận ghi rõ.

Thông báo của Công an phường 7 (quận Phú Nhuận).

Để làm rõ hơn thông tin, sáng 16/6, PV VTC News đến trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, tại số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM để đề nghị gặp, phòng vấn ông Lưu Xuân Thuỷ nhằm làm rõ thêm thông tin. Tuy nhiên, nhân viên Công ty này cho biết, "ông Thủy đang đi công tác, hẹn tuần sau quay lại".

Như VTC News đưa tin, ngày 15/6, Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) cho biết, đơn vị tiếp nhận được văn bản của Ban Quản trị chung cư PNTechcons phản ánh về việc một người đàn ông có hành vi dùng vật giống súng dọa bảo vệ tại chung cư này. Đại diện Công an quận Phú Nhuận cho biết thêm "đây chỉ là mâu thuẫn nhỏ".

Cụ thể, ngày 15/6, Ban Quản trị chung cư PNTechcons có văn bản gửi đến Công an phường 7, Công an quận Phú Nhuận đề nghị điều tra sự việc một người đàn ông cầm vật giống súng dọa, đánh bảo vệ chung cư.

Trong đơn, đại diện chung cư nói người đàn ông cầm vật giống súng tên là Lưu Xuân Thủy. Ông Thuỷ là Phó Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.

Video: Doanh nhân cầm súng dọa đánh nhân viên bảo vệ