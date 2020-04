Phạt 7,5 triệu đồng nam thanh niên xúc phạm lực lượng công an trên mạng xã hội

Ngày 23/4, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với C.M.T (SN 1999; trú tại Bình Phú, Thạch Thất) vì có hành vi xúc phạm lực lượng công an trên mạng xã hội.

Công an huyện Thạch Thất cho biết, qua công tác nắm tình hình, đơn vị này phát hiện tài khoản facebook C.M.T đăng tải bài viết có nội dung bôi nhọ, xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng công an.

Ngày 21/4, Đội An ninh Công an huyện Thạch Thất phối hợp Công an xã Bình Phú triệu tập và làm việc với chủ tài khoản faebook là C.M.T.

C.M.T bị xử phạt vì có hành vi xúc phạm lực lượng công an trên mạng xã hội. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tại cơ quan công an, C.M.T thừa nhận việc đăng tải bài viết có nội dung bôi nhọ, xúc phạm lực lượng công an nói chung và CSGT nói riêng.

Đồng thời, nam thanh niên này cũng nhận thức được hành vi vi phạm, cam kết không tái phạm và xoá bài viết trênfacebook.

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Công an huyện Thạch Thất ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với trường hợp trên.

