Phản ánh dàn xe 'khủng long' chở cát từ Quảng Trị, nhà báo bị đe dọa tính mạng

Liên quan đến bài báo Xuyên đêm bám theo dàn xe 'khủng long' chở cát từ Quảng Trị vào Huế , nhà báo Nguyễn Văn Vương (bút danh Nguyễn Vương) - Phóng viên thường trú Báo điện tử VTC News tại Thừa Thiên - Huế (tác giả bài viết) cho biết, anh bị một kẻ lạ mặt gọi điện thoại chửi bới, đe dọa tính mạng.

Theo lời kể của nhà báo Nguyễn Vương, tối 24/3, anh nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0359677xxx, người gọi là nam giới, tự xưng là người đi xe 75 (BKS của tỉnh Thừa Thiên - Huế) chở cát.

Theo nhận định của nhà báo Nguyễn Vương thì người lạ mặt gọi điện đe dọa anh có thể là 1 trong 2 thanh niên đi trên chiếc xe BKS: 75C - 101.75 chở cát từ Quảng Trị vào Huế trong đêm 19/3.

"Tôi có làm gì anh đâu mà anh quay tôi rồi đưa lên mạng? Để tôi nói bác T. em (một nhà báo-PV) gọi cho anh", người này nói.

Tiếp đó, người đàn ông lạ mặt nói trên tiếp tục dùng số điện thoại 0988097xxx yêu cầu nhà báo Nguyễn Vương gỡ bỏ những hình ảnh của anh ta liên quan đến đoàn xe chở cát từ Quảng Trị vào Huế.

Mặc dù nhà báo Nguyễn Vương giải thích về nghiệp vụ tác nghiệp, tuy nhiên, người này tiếp tục buông lời khiếm nhã, đe dọa tính mạng của nhà báo Nguyễn Vương.

"Anh là anh Vương phải không... tôi sẽ trình báo lên... Mi đừng có lỳ. Tau tìm đến nhà mi đó,... tau nói nhẹ nhàng không nghe phải không? Đ.. mi... mi ghi âm lên đi... tau làm chi mà mi quay tau... Đ.. mi đừng để tau bực... làm chi hả? Làm chi rồi sẽ biết... mi quay tau lên là mi chết mẹ mi rồi đó....", người đàn ông lạ quát trong điện thoai.

Đáng chú ý, trong cuộc gọi cho nhà báo Nguyễn Vương, người đàn ông lạ mặt còn tự xưng là cháu của một nhà báo đang làm Trưởng Văn phòng đại diện tại miền Trung của một tờ báo Trung ương và nói sẽ nhờ người này gọi điện cho nhà báo Nguyễn Vương.

Tuy nhiên, từ đêm 24/3, nhà báo Nguyễn Vương không nhận thêm cuộc gọi nào từ đồng nghiệp.

Trong quá trình chở cát từ Quảng Trị vào Huế, chiếc xe BKS: 75C - 101.75 được chủ nhân cơi nơi thùng xe để chở quá khố, có dấu hiệu quá tải.

"Đây mới là lời nói một chiều của người đàn ông lạ mặt nên tôi không nêu danh tính của vị nhà báo được anh ta nhắc đến", anh Nguyễn Vương nói.

Hiện tại, nhà báo Nguyễn Vương đang làm các thủ tục để trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Trước đó, nhà báo Nguyễn Vương cùng một đồng nghiệp đang công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện bài điều tra, ghi nhận thực trạng những đoàn xe 'khủng long' chở cát quá khổ, có dấu hiệu quá tải từ Quảng Trị vào Huế.

Ghi nhận từ 17h ngày 19/3 đến 0h ngày 20/3, có gần 10 chiếc xe tải cỡ lớn (chưa kể một loạt xe tải cỡ nhỏ) đua nhau chở cát từ Quảng Trị vào Thừa Thiên – Huế. Các xe này hầu hết được chủ xe tự ý cơi nới, be thùng để chở được nhiều cát hơn.

Quãng đường mà đoàn xe này đi là tuyến quốc lộ 1A - nơi có sự tuần tra, kiểm soát thường xuyên của Trạm CSGT Hải Lăng (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị) và đi qua địa phận do Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế; Đội CSGT – Trật tự Công an TP Huế… quản lý.

Trong quá trình đeo bám các xe BKS: 74C-08x.xx; 74C – 07x.xx và 74C – 073.xx…, PV phát hiện các phương tiện di chuyển với tốc độ khá cao trên quốc lộ 1A từ khu vực huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) trước khi đổ cát tại bãi tập kết và mua bán cát sỏi Bích Mẫn (62 Đặng Tất, TP Huế).

Đáng nói, thời điểm các xe BKS nói trên hoạt động có sự xuất hiện của một tổ công tác của Trạm CSGT Hải Lăng. Tuy nhiên, các xe này vẫn chở cát quá khổ, rơi vãi vào Thừa Thiên - Huế một cách an toàn mà không bị xử lý.

Video: Xuyên đêm theo chân dàn xe 'khủng long' chở cát từ Quảng Trị vào Huế

Sau ghi nhận thực trạng, đêm 19/3, PV VTC News trực tiếp liên hệ với lãnh đạo Công an TP Huế đề nghị cử lực lượng CSGT đến xử lý các phương tiện có dấu hiệu vi phạm nhưng vị này nói rằng đang bận xử lý các thanh niên độ xe, nẹt phô trên đường phố.

Sau đó, PV cũng liên hệ với lãnh đạo Trạm CSGT Hải Lăng để đề nghị cung cấp số liệu thống kê xử lý các trường hợp vi phạm luật giao thông từ 17h ngày 19/3 đến 0h ngày 20/3. Tuy nhiên, vị lãnh đạo này nói việc này không thuộc thẩm quyền của trạm.

Sáng 20/3, PV tiếp tục liên hệ để đăng ký làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị về vấn đề nêu trên nhưng vị này từ chối với lý do đang đi công tác và nói PV liên hệ với lãnh đạo Phòng CSGT.

Thế nhưng, khi PV liên hệ với lãnh đạo Phòng CSGT thì vị này nói phải có sự đồng ý của Phòng Tham mưu. Tiếp tục liên hệ với lãnh đạo Phòng Tham mưu thì người này khẳng định thẩm quyền phát ngôn thuộc về Giám đốc Công an tỉnh.