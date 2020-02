Phá đường dây ma túy 'khủng' ở Hải Phòng

Chiều 27/2, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Lê Chân vừa tạm giữ hình sự 5 kẻ trong đường dây mua - bán ma túy với số lượng lớn.

Cụ thể, ngày 23/2, Công an quận Lê Chân phối hợp với Cục CSĐT Tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng bắt giữ 5 nghi phạm gồm: Nguyễn Trung Tuyến (SN 1965, ở tại đường Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng); Vũ Anh Tuấn (SN 1972, trú tại phường Hàng Kênh, Lê Chân); Hoàng Thị Hường (SN 1990, ở xã Xuân Giang, Quang Bình, Hà Giang); Giàng A Mua (SN 1997) và Giàng A Chìa (SN 1995) đều ở bản Huồi Hạ, xã Na Sang (Mường Chà, Điện Biên) về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam trao thưởng các đơn vị trong Ban chuyên án.

Cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm 703,73g heroin; 18.549,29g ma túy tổng hợp và nhiều tang vật có liên quan.

Tại cơ quan Công an, nhóm người buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an quận Lê Chân tạm giữ hình sự 5 nghi phạm nêu trên để phục vụ công tác điều tra, xác minh và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Ghi nhận chiến công của Ban chuyên án, sáng 27/2, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo 779 TP Hải Phòng biểu dương, trao thưởng các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án.

