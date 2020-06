Phá đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay vẫn là phần nổi tảng băng chìm?

Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (A05), Bộ Công an và Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.Hà Nội vừa phối hợp triệt phá một đường dây đánh bạc qua mạng được xem là lớn nhất từ trước tới nay, với quy mô 64.000 tỷ đồng. Nhưng phải chăng đó cũng mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm?

Loại hình tội phạm phức tạp

Lần đầu tiên, dư luận biết đến loại hình tội phạm tổ chức đánh bạc trá hình qua mạng là khi đường dây đánh bạc RikVip với sự bảo kê của 2 cựu tướng công an là Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bị triệt phá.

Khi ấy, dư luận đã phải thực sự phải giật mình trước quy mô khổng lồ của đường dây này. Cụ thể, theo cáo trạng, đường dây RikVip bị xác định đã thu lợi bất chính hơn 9.850 tỷ đồng.

Thế nhưng, sau khi RikVip bị triệt phá, với những nhân vật đầy quyền lực bị đưa ra trước vành móng ngựa, loại hình tội phạm này không hề có dấu hiệu thuyên giảm.

Liên tiếp, nhiều đường dây đánh bạc trá hình qua mạng khác bị triệt phá trên cả nước đều với quy mô hàng nghìn tỷ đồng, hàng chục nghìn tỷ đồng.

Đường dây đánh bạc qua mạng được xem là lớn nhất từ trước tới nay, với quy mô 64.000 tỷ đồng vừa được triệt phá phải chăng vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng chìm?

Thực tế ấy phản ánh loại hình tội phạm này đang diễn biến hết sức phức tạp. Mối lợi kếch xù từ việc tổ chức sát phạt đỏ đen trên mạng đã khiến những kẻ cầm đầu mờ mắt, bất chấp tất cả để phạm tội tới cùng.

Còn những con 'cá mập' trong thế giới ngầm

Khi đường dây 64.000 tỷ đồng bị triệt phá, H.- một tay chơi cờ bạc qua mạng internet cho biết trong khoảng 1 năm trở lại đây, H. chỉ chơi ở đường dây GamVip mà theo H. mô tả rất yên tâm.

H. giải thích, GamVip từng bị cơ quan công an triệt phá một số đại lý, cũng bị báo chí lên tiếng, nhưng rốt cuộc chẳng sao cả. Đường dây này vẫn hoạt động liên tục như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hoạt động của GameVip rất tinh vi.

Qua tìm hiểu của PV, cuối tháng 2/2020, Công an Nghệ An có xác lập chuyên án 224D và bắt 3 đối tượng về tội “Tổ chức đánh bạc”. Trong đó, kẻ cầm đầu đóng vai trò là Đại lý cấp 2 của GamVip.

Bên cạnh đó, nếu gõ cụm từ “GamVip.com” lên mục tìm kiếm tin tức của Google lập tức sẽ thấy có khá nhiều cơ quan báo chí đã điều tra về sự hoạt động của đường dây đánh bạc online trá hình này.

Thế nhưng, thật khó hiểu là cho đến lúc này đường dây GamVip vẫn đang ngang nhiên hoạt động công khai. Chẳng những thế, đường dây này có vẻ còn tiếp tục mở rộng quy mô.

Fanpage của cổng game 88 thu hút rất đông người theo dõi.

Khi truy cập vào Fanpage Facebook của đường dây này (được đăng tải trên trang chủ), người ta dễ dàng thấy, đường dây này công khai quảng cáo việc đang vận hành cùng lúc tới 6 cổng game là g88.vin; m88.vin, r88.vin, w88.vin, m365.win và w365.win.

Một cổng game bị triệt phá đã có quy mô lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Vậy một đường dây có tới 6 cổng game như GamVip con số sẽ còn kinh khủng đến mức nào?

Với cách GamVip hoạt động và việc những kẻ cầm đầu ngang nhiên coi thường pháp luật cho phép dư luận đặt nghi vấn đây mới thực sự là "con cá mập" trong thế giới ngầm.

Video: Đường dây đánh bạc 64.000 tỷ đồng hoạt động thế nào?