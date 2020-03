Nữ tiếp viên xe buýt bị hành khách đâm thiệt mạng

Ngày 31/3, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét kẻ đâm chết nữ tiếp viên xe buýt.

Nạn nhân là nữ tiếp viên L.T.M.T. (SN 1969, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Chị T. đang làm việc trên xe buýt thì bị hành khách đâm thiệt mạng.

Khoảng 15h25 ngày 31/3, xe buýt mang BKS: 51B – 300xx tuyến Bến xe Củ Chi – An Nhơn Tây do tài xế N.V.Đ. cầm lái chạy trên Tỉnh lộ 7 hướng từ Bến xe Củ Chi về An Nhơn Tây.

Khi xe đến gần trạm xe buýt Nhuận Đức thuộc huyện Củ Chi thì chị T. (tiếp viên trên xe buýt) bị nam hành khách gồi hàng ghế gần cửa trước dùng hung khí tấn công. Chị T. bị thương tích nặng, dù được đưa vào bệnh viện An Nhơn Tây để cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi phối hợp với các đơn vị chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng.