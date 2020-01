Trưa 30/1, tại khu vực cánh đồng ở xã Trung An, huyện Củ Chi, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động – Bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an huyện Củ Chi… với sự hỗ trợ của xe bọc thép vẫn tiếp tục vây bắt kẻ nổ súng khiến 4 người chết ở xã Tân Thạnh Đông.

Hàng trăm Cảnh sát cùng phương tiện được huy động bắt nghi phạm.

Nghi phạm có súng, hiện chưa bị khống chế và vẫn ẩn nấp trên cánh đồng. Cảnh sát đang chốt chặn tại tất cả các ngã ba, ngã tư bao quanh khu vực và tiếp tục thu hẹp vòng vây.

Ở diễn biến khác, nguồn tin của phóng viên từ Công an huyện Củ Chi xác nhận, người đi cùng với nghi phạm Lê Quốc Tuấn đến sòng bạc ở vườn nhãn xã Tân Thạnh Đông (Củ Chi) hôm xảy ra án mạng là Lê Quốc Minh (sinh năm 1993) mới ra đầu thú, hợp tác cùng cơ quan điều tra.

Nghi phạm dùng súng, đang ẩn nấp ở cánh đồng xã Trung An, Củ Chi.

Vụ án mạng đã khiến 4 người chết và 1 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn cờ bạc. Theo báo cáo của Công an huyện Củ Chi, khoảng 14h30 ngày 29/1, đơn vị nhận tin tố giác về vụ án “Giết người” xảy ra tại vườn nhãn trên đường số 121, xã Tân Thạnh Đông. Các nạn nhân thiệt mạng gồm: Vương Ngọc Hưng (sinh năm 1990, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi); Lê Tấn Long (sinh năm 1974, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi); Lê Thành Trung (sinh năm 1992, ngụ xã Hòa Phú, huyện Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (sinh năm 1985, ngụ phường Hắc Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Xe bọc thép được huy động để vây bắt nghi phạm.

Người bị thương là Trần Văn Th. (sinh năm 1987, ngụ TP.HCM), được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện ở TP.HCM.

Công an tiết lộ, kẻ gây án là Lê Quốc Tuấn (biệt danh Tuấn "Thủy", thường trú ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), là thượng úy, cán bộ Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Nhà tạm giữ, Công an quận 11), đang bỏ trốn.

Theo điều tra ban đầu, chiều 29/1, Tuấn cùng Lê Quốc Minh (biệt danh Minh "si-đa", sinh năm 1993, ngụ huyện Củ Chi) đi chung xe máy Wave mang theo súng AK bán xếp đến vườn nhãn trên đường số 121, xã Tân Thanh Đông. Tại đây, Tuấn nổ súng bắn 4 người chết và khiến anh Th. bị thương.

Sau khi gây án, Tuấn chiếm đoạt xe SH rồi bỏ chạy. Khi đến ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi, Tuấn bỏ lại xe SH và chiếm đoạt xe máy khác tẩu thoát.