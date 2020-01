Những vụ phát hiện nhóm tội phạm Trung Quốc 'rúng động' Đà Nẵng năm 2019

Trộm cắp, đánh bạc

Tháng 10/2019, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng liên tiếp nhận tin báo về mất cắp tài sản giá trị lớn ở các khu công nghiệp trên địa bàn. Điển hình, đêm 20/6, Công ty Logitem Việt Nam (chi nhánh Đà Nẵng, đường 11B Khu công nghiệp Thanh Vinh mở rộng, huyện Hòa Vang) bị kẻ gian phá 2 két sắt, lấy trộm 345 triệu đồng.

2h51 ngày 20/7, kẻ gian đột nhập Công ty Ni Wa (Khu công nghệ cao, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) phá két sắt trộm 150.000 yên, 3.000USD và 154 triệu đồng. Ngày 22/7, Công ty Việt Hương (xã Hòa Châu, Hòa Vang) bị kẻ gian phá két sắt, lấy trộm gần 1 tỷ đồng.

Thủ phạm thực hiện hàng loạt vụ trộm két sắt tại Đà Nẵng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước tình hình này, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, chỉ đạo Phòng CSHS lập chuyên án để điều tra.

Khám nghiệm hiện trường các vụ trộm, trích xuất camera an ninh, công an xác định nhóm gây án là người nước ngoài. Kiên trì bố trí lực lượng rà soát tất cả các du khách nhập cảnh Việt Nam, công an chú ý đến nhóm 6 người do Ban Wai Bing (SN 1981) cầm đầu.

11h35 ngày 16/10, các trinh sát phát hiện Ban Wai Bing và Ban San Ke (SN 1975) trả phòng khách sạn tại quận Sơn Trà, thuê taxi rời Đà Nẵng nên khẩn trương bám sát, chặn taxi kiểm tra, bắt giữ cả hai.

Ban Wai Bing và Ban San Ke thừa nhận cùng đồng bọn thực hiện 5 vụ đục trộm két sắt tại Đà Nẵng, chiếm đoạt tài sản có giá trị hơn 1,5 tỷ đồng.

Trước đó, 9h ngày 6/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Bộ Công an đồng loạt kiểm tra 6 địa điểm cho người Trung Quốc thuê lưu trú, sử dụng kinh doanh, gồm: Nhà số 74 đường Nguyễn Đình Chiểu, số 116 đường Dương Tôn Hải, số 10 đường Hoài Thanh, số 51 đường Trần Bạch Đằng, số 5 đường Bằng Lăng 5 và 347-349 đường Trần Hưng Đạo.

Trục xuất nhóm người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam để tổ chức đánh bạc. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tại những địa đểm này, lực lượng công an phát hiện, tạm giữ 35 người Trung Quốc cùng một số người Việt Nam để xác minh. Theo khai nhận, những người này nằm trong một đường dây đánh bạc xuyên quốc gia qua mạng tại Trung Quốc.

Những người Trung Quốc này lợi dụng visa du lịch để nhập cảnh vào Đà Nẵng, chia ra nhiều nhóm thuê nhà, sử dụng máy tính để lên mạng lôi kéo khách đánh bạc qua mạng.

Thao túng chứng khoán

Ngày 17/9, Công an quận Ngũ Hành Sơn bàn giao 34 người Trung Quốc có hành vi hoạt động tội phạm công nghệ cao cho cơ quan chức năng xử lý.

Theo điều tra, nhóm người này xin visa vào Việt Nam với mục đích du lịch, thuê nguyên khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn để lưu trú.

Phương tiện hoạt được lực lượng công an thu giữ.

Sau quá trình nắm thông tin, Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng ập vào khách sạn, khống chế 34 người Trung Quốc đang ở đây.

Tang vật tạm giữ tại hiện trường gồm nhiều laptop, điện thoại di động kết nối mạng để truy cập các trang web ở Trung Quốc nhằm đầu tư phi pháp, thao túng chứng khoán.

Những người bị bắt khai nhận do hành vi này bị cấm ở Trung Quốc nên cả nhóm sang Việt Nam để thực hiện và tất cả đều làm thuê cho một ông chủ tại Trung Quốc.

Tối 8/10, Đội An ninh Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra ngôi nhà trên đường Nguyễn Lộ Trạch, phường Hòa Cường Nam, phát hiện 10 người Trung Quốc không có thị thực nhập cảnh vào Việt Nam, không có thông tin lưu trú tại phường và trong hệ thống khai báo thông tin lưu trú của Công an TP Đà Nẵng.

Cũng tại ngôi nhà trên, công an phát hiện 15 máy tính, 11 điện thoại, 5 thiết bị thu phát sóng.

Theo lời khai ban đầu, nhóm này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường bộ trong khoảng thời gian từ cuối tháng 9 đến đầu 10/2019. Trong đó, 2 trường hợp có hộ chiếu, 6 trường hợp chỉ có căn cước công dân. Đặc biệt, có 2 trường hợp không xuất trình được giấy tờ tùy thân.

Thuê nhà, tuyển gái trẻ đóng phim đồi trụy

Tối 14/9, Công an Đà Nẵng bắt khẩn cấp, tạm giam 5 người Trung Quốc và một người Việt Nam vì lôi kéo các cô gái trẻ quan hệ tình dục và đóng phim đồi trụy.

Nhóm người Trung Quốc bị bắt gồm: Tưởng Đăng Quân (30 tuổi), Trương Huệ Mẫn (38 tuổi), Phương Tuấn Kiệt (33 tuổi), Đới Hồng Hi (22 tuổi), Lưu Tiểu Duy (20 tuổi). Còn nữ đồng phạm với nhóm trên là Sầm Thị Sen (24 tuổi, trú xã Tân An, huyện Đắc Cơ, tỉnh Gia Lai).

Sầm Thị Sen vừa là bạn gái của Trương Huệ Mẫn, vừa là phiên dịch cho cả nhóm người đến từ Trung Quốc và đứng tên thuê căn nhà 4 tầng trên đường Lê Minh Trung (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) để ở.

Trương Huệ Mẫn, kẻ cầm đầu đường dây đóng phim đồi trụy bị bắt giữ.

Thông qua Facebook, Sầm Thị Sen đã đăng tin tuyển các cô gái trẻ, có ngoại hình đẹp để “làm việc nhẹ nhàng với mức lương cao”. Khi các cô gái liên hệ, Sen yêu cầu gửi hình ảnh để xem, sau đó hẹn gặp và dụ dỗ họ “đóng phim”.

Nếu quay cảnh kích dục (nhưng không giao cấu) trong khoảng 6 giờ, họ sẽ được trả “thù lao” 700.000 đồng; nếu quay cảnh có quan hệ tình dục thì thù lao là 1 triệu đồng.

Những hình ảnh này được truyền trực tiếp hoặc sau đó đưa lên mạng xã hội và các trang web khiêu dâm. Người xem phải đăng ký thành viên và trả tiền qua một tài khoản được mở tại ngân hàng Trung Quốc.

Bước đầu, cơ quan công an xác định có ít nhất 4 cô gái đã bị lôi kéo, dụ dỗ vào đường dây “sản xuất clip sex” nói trên. Trong số này có em K.D. mới 15 tuổi 3 tháng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng bắt khẩn cấp và tạm giam 6 người về hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Nghiêm khắc với tội phạm

“Đà Nẵng chấp nhận mở cửa du lịch nhưng không chấp nhận những tồn tại phản cảm như vậy. Mong rằng cơ quan Công an Đà Nẵng tiếp tục đấu tranh, xây dựng TP Đà Nẵng thân thiện bình yên, nhân văn mọi người được yêu mến nhưng cũng cứng rắn, nghiêm khắc với tội phạm”, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu trong buổi khen thưởng lực lượng Công an TP Đà Nẵng về thành tích triệt phá nhóm người Trung quốc sản xuất phim sex tại Đà Nẵng.

Chủ tịch Đà Nẵng cho rằng, hoạt động du lịch là rất quan trọng với sự phát triển của thành phố. Khách du lịch có năm bảy loại, không phải ai đến Đà Nẵng cũng văn minh.

“Trước đây, Đà Nẵng chủ yếu tập trung xử lý hành chính về các hành vi vi phạm của người nước ngoài, nay nổi lên hình sự nhiều, phần lớn là rơi vào người Trung Quốc”, ông Thơ nói.

Ông Huỳnh Đức Thơ trao thưởng cho Công an TP Đà Nẵng về thành tích phá vụ án nhóm người Trung Quốc tổ chức "sản xuất" phim đồi trụy.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nhìn nhận, năm 2019 đánh dấu một năm đầy thành công của lực lượng Công an thành phố.

“Toàn lực lượng Công an thành phố xử lý 584 trường hợp vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh (phạt tổng số tiền 6,21 tỷ đồng). Trong đó, có 556 trường hợp là người nước ngoài (382 người Trung Quốc, 96 người Hàn Quốc)”, thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết.

Công an Đà Nẵng cũng hủy thị thực, buộc xuất cảnh 317 người nước ngoài, trục xuất 4 người; phát hiện, bắt giữ 9 người truy nã quốc tế và 32 trường hợp vi phạm về an ninh trật tự như sử dụng trái phép chất ma túy, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, hoạt động mại dâm.