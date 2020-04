TS Bùi Quang Tín rơi lầu thiệt mạng: Người ở lại sau cùng với nạn nhân khai gì?

Ngày 7/4, Công an huyện Nhà Bè (TP.HCM) cho biết, đơn vị đang tiếp tục phối hợp với cơ quan điều tra, làm rõ nguyên nhân TS Bùi Quang Tín (40 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), rơi từ tầng 14 của chung cư New Sài Gòn (xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè) tử nạn.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Nguyễn Đức Trung - Hiệu phó ĐH Ngân hàng TP.HCM - người có mặt sau cùng với ông Bùi Quang Tín cho biết, sau khi chủ nhà rời đi, ông và ông Tín nói chuyện rồi nằm nghỉ tại căn hộ. Một lúc sau thấy ông Tín ra về, ông Trung khuyên ở lại để gọi người nhà đến đón. Ông Tín nói tự về nhà được nên ông Trung tiếp tục nằm ngủ.

Sau đó, ông Trung nghe tiếng động lớn phát ra từ sảnh chung cư nên chạy ra xem. Linh cảm có chuyện không lành, ông Trung gọi điện cho ông Dũng quay về nhà, phát hiện ông Tín rơi từ lầu cao, tử nạn.

Cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã đến tòa nhà trích xuất camera an ninh gắn xung quanh tòa nhà để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, công an xác định ông Tín bị thương ở vùng đầu, lưng,... do rơi từ trên cao xuống đất.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: PLO)

Theo bản tường trình của ĐH Ngân hàng TP.HCM, sáng 5/4, ông Trần Việt Dũng - Viện trưởng Viện đào tạo quốc tế thuộc trực thuộc Trường mời một số người tới căn hộ ở chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3 để ăn cơm.

Những người có mặt gồm: Lê Trung Nhân (Phó Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế), Ông Văn Năm (Phó trưởng Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng), Nguyễn Anh Vũ (Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu), giảng viên tên Nguyên, Bùi Hữu Toàn (Hiệu trưởng), Nguyễn Đức Trung (Hiệu phó) và Phùng Văn Ứng (Phó trưởng Khoa lý luận chính trị).

Đến khoảng 12h30 cùng ngày, ông Bùi Quang Tín có mặt và cùng ăn cơm với nhóm người này tại căn hộ của ông Dũng. Trong quá trình ăn cơm, những người này có uống rượu cùng nhau. Sau đó, mọi người ra về, ông Tín cùng ông Dũng và ông Trung là những người ngồi lại cuối cùng.

Khoảng 17h, ông Dũng rời khỏi nhà đi giải quyết công việc. Trước khi rời khỏi nhà, ông Dũng nói lại với ông Tín và ông Trung khi nào về thì tự khoá cửa nhà.

Thời điểm này, ông Tín và ông Trung ngồi lại căn hộ của ông Dũng thì xảy ra sự việc.

Liên quan đến sự việc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản yêu cầu Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để hỗ trợ xác minh vụ TS Bùi Quang Tín thiệt mạng, đồng thời kiểm điểm việc để xảy ra tình trạng tụ tập đông người.

