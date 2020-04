Nhóm côn đồ đập phá ô tô, đánh người trước mặt công an ở Hòa Bình: Khởi tố vụ án

(VTC News) - Anh Nguyễn Văn Hà (con trai chủ doanh nghiệp Lâm Quyết) đau đớn chia sẻ rằng dù mình là công an nhưng vẫn nhiều lần bị đàn em của Đường Dương đuổi đánh.

(VTC News) - Công an bắt tạm giam 3 người và làm rõ 4 người khác liên quan vụ nhóm côn đồ ở Hòa Bình đánh người, đập phá xe ô tô.

(VTC News) - Đường dây môi giới mại dâm có giá 25 triệu đồng/lượt kèm sử dụng ma túy vừa bị công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) triệt phá.

(VTC News) - Cơ quan công an đang truy tìm người đàn ông nghi nổ súng, cướp ngân hàng tại khu vực gần ngã tư thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội.

(VTC News) - Do tranh chấp đất đai, nhóm người do ông Trường từng nhiều lần cản trở việc xây dựng, thậm chí đập phá ô tô, đánh chủ đất trước mặt cơ quan công an.