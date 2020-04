Nguyễn Xuân Đường tiếp tục bị khởi tố thêm tội danh Cưỡng đoạt tài sản

Chiều 22/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ kết quả điều tra, ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại Khoản 3 Điều 170 Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình.

Nguyễn Xuân Đường tiếp tục bị khởi tố tội danh mới

Cùng tội danh này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cũng khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Ninh Đức Lợi (SN 1974, trú tại số nhà 11, tổ 56, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình).

Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện KSND tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý.

