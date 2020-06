Người đàn ông chết bất thường ở nhà tạm giữ Công an huyện Xuân Trường, Nam Định

Ngày 10/6, VTC News nhận được thông tin phản ánh từ chị Dương Thị Mai (SN 1973, trú tại xã Phương Định, huyện Trực Ninh, Nam Định) về việc chồng chị là anh Đặng Mạnh Hà (SN 1970, trú tại xã Phương Định, huyện Trực Ninh, Nam Định) chết bất thường tại nhà tạm giữ Công an huyện Xuân Trường.

Theo chị Mai, ngày 4/6, anh Hà mua ma túy để sử dụng thì bị Công an huyện Xuân Trường bắt và tạm giam tại nhà tạm giữ của Công an huyện.

Đến khoảng 6h30 ngày 10/6, gia đình chị Mai được mời sang trụ sở Công an huyện Xuân Trường để làm việc. Tại đây, cơ quan công an thông báo với chị và gia đình về việc anh Hà đã chết tại nhà tạm giữ chưa rõ nguyên nhân.

Trụ sở Công an huyện Xuân Trường. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Bên cạnh đó, bà Đặng Thị Kim Cúc (em gái ông Hà) khẳng định trước khi bị bắt anh trai bà hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh tật gì.

Đến thời điểm hiện tại, mới có 2 người thân của ông Hà được vào nhìn thi thể nạn nhân và qua quan sát thấy có một số vết bầm tím.

"Gia đình tôi đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân anh trai tôi đột ngột chết tại nhà tạm giữ của Công an huyện Xuân Trường và trách nhiệm của cơ quan công an trong việc này", bà Cúc nói.

Liên quan đến sự việc trên, chiều 10/6, lãnh đạo Công an huyện Xuân Trường thông tin, ông Hà bị tạm giam tại nhà tạm giữ của Công an huyện do có hành vi mua bán ma túy. Tại đây, ông Hà bị giam giữ cùng 2 người khác.

"Theo lời kể của 2 người này, khoảng 23h ngày 9/6, ông Hà ra bể nước để rửa mặt hoặc chân tay gì đó và khoảng 5-10 phút sau thì có biểu hiện co giật. Sau đó, ông Hà được cán bộ Công an huyện đưa tới cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Xuân Trường nhưng không qua khỏi", vị lãnh đạo Công an huyện Xuân Trường cho hay.

Theo vị lãnh đạo Công an huyện Xuân Trường, đơn vị đã đề nghị cơ quan giám định pháp y trung ương vào cuộc làm rõ, khi nào có kết luận chính thức mới có thể khẳng định nguyên nhân cái chết của ông Hà.

Ngoài ra, vị này cho biết thêm, trước khi đưa vào phòng tạm giữ, cơ quan công an có kiểm tra sức khỏe của ông Hà, kết quả các chỉ số đều bình thường.