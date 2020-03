Người đàn bà 60 tuổi bắt cóc tình địch trẻ hành hạ rồi cướp tiền

Ngày 19/3, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Loan, 60 tuổi, ngụ phường 6, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh về tội Bắt giữ người trái pháp luật và Cướp tài sản.

Xe ô tô chở cô T. đến một căn nhà ở TP Dĩ An, Bình Dương. (Ảnh: Báo CAĐN)

Khoảng đầu năm 2020, bà Loan phát hiện chồng mình là ông T.V.S. (64 tuổi) có quan hệ tình cảm và thường hay đi chơi với cô N.T.K.T. (22 tuổi) nên tìm cách đánh ghen để dằn mặt cô T.

Khoảng 11h ngày 24/2, biết chồng và tình địch đang ở quận 4 (TP.HCM), bà Loan gọi cho con trai là Trần Anh Quốc (34 tuổi) và con dâu là Nguyễn Thị Thảo Hiền (27 tuổi) ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, yêu cầu tìm thêm người để đi bắt cô T.

Hiền rủ thêm em trai là Nguyễn Hoàng Phú (32 tuổi), em họ là Nguyễn Chí Mỹ và hai người bạn của Mỹ cùng đi. Quốc lái ô tô chở cả nhóm từ Vũng Tàu lên quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh để đón bà Loan. Phát hiện ông S. cùng người tình bắt xe Grap đi về phía Đồng Nai, họ chạy xe bám theo.

Đến trạm thu phí cầu Đồng Nai phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, xe Grab dừng lại, ông S. bước xuống đi về công ty. Quốc cho ô tô chặn đầu xe Grab, những người khác trong nhóm đánh ghen mở cửa xe, đánh và kéo cô T. ra, đưa lên xe của Quốc.

Quốc lái xe đưa cô T. đến thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Trên đường đi, Mỹ, Phú và 2 người bạn của Mỹ đánh cô T., bà Loan lấy điện thoại Iphone XS Max trị giá khoảng 20 triệu đồng của cô gái này đưa cho con dâu kiểm tra tin nhắn với chồng mình, chụp màn hình gửi sang máy của Hiền.

Cô T. bị đưa đến căn nhà ở phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An và tiếp tục bị đánh, bị cắt tóc. Cảnh hành hung này cũng được Hiền ghi lại bằng điện thoại. Bà Loan còn lục túi xách của tình địch, thấy có 10 triệu đồng, liền đưa 9 triệu đồng cho Mỹ cất giữ, để lại 1 triệu đồng cho nạn nhân bắt xe về. Sau đó, bà bắt cô T. viết cam kết không được tiếp tục quan hệ tình cảm với ông S. rồi mới thả cho về.

Video: Xôn xao clip chị chồng đánh ghen hộ em dâu

Ngày 25/2/2020, cô T. đến Công an Thành phố Biên Hòa trình báo sự việc nêu trên. Cơ quan công an điều tra, truy bắt những người có liên quan. Ngày 5/3, bà Loan đến Công an Thành phố Biên Hòa đầu thú, nộp lại tài sản chiếm đoạt gồm điện thoại và chứng minh nhân dân của cô T.

Ngoài việc khởi tố bà Loan, Công an TP Biên Hòa còn khởi tố Quốc và Hiền về tội Bắt giữ người trái pháp luật, tục truy bắt những người có liên quan đang bỏ trốn, củng cố chứng cứ để làm rõ hành vi "Làm nhục người khác" của nhóm người này.