Nghi vấn bố pha thuốc chuột cùng các con uống khiến 2 người chết

Chiều 2/3, thông tin với PV VTC News, lãnh đạo Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, tại phường Hải Hòa (TP Móng Cái) vừa xảy ra sự việc 2 bố con thiệt mạng nghi do người bố pha thuốc chuột rồi uống cùng 2 con.

Vào khoảng 21h ngày 1/3, người dân phát hiện anh N.V.C (SN 1993) cùng 2 con trai là N.T.K (SN 2015) và N.M.Kh (SN 2017) nghi uống thuốc chuột tự tử.

Sau đó, gia đình và hàng xóm đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên đến 23h30, anh C. và con trai lớn không qua khỏi. Hiện, con trai út của anh C. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh để tiếp tục cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Hải Hòa có mặt tại hiện trường, đồng thời báo sự việc lên Công an TP Móng Cái phối hợp điều tra vụ việc.

Cũng theo lãnh đạo Công an TP Móng Cái, nguyên nhân được xác định do vợ chồng anh C. có mâu thuẫn về kinh tế, người vợ muốn ly hôn nên có thể anh C. nghĩ quẩn pha thuốc chuột rồi cho 2 con cùng uống.

Hiện, lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Video: Bị mẹ mắng, bé gái uống 50 viên paracetamol tự tử tại TP.HCM

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.