Nghi phạm sát hại cha nuôi trong căn nhà 3 tầng ở Hóc Môn ra đầu thú

Ngày 1/6, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Tuyến (39 tuổi, ngụ Quận 12) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo đó, khoảng 7h30 ngày 29/5, Tuyến chở vợ đến nhà ông N.P.S. (58 tuổi, vợ chồng tuyến gọi ông S. là cha nuôi) tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn để nói chuyện phải quấy.

Khi vợ chồng Tuyến tới nơi thì người nhà gọi ông S. xuống phòng khách tiếp chuyện. Trong lúc ông S. vào bếp pha tách cà phê thì Tuyến cầm dao xông vào đâm ông S. nhiều nhát chí mạng, mặc cho người nhà can ngăn.

Hiện trường vụ án mạng.

Sau khi gây án, Tuyến rời khỏi hiện trường. Ông S. được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Biết ông S. chết nên Tuyến đến công an đầu thú. Tại công an, Tuyến khai nhận do mâu thuẫn chuyện gia đình nên đâm cha nuôi thiệt mạng.

