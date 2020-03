Nghi phạm giết sư thầy và nữ phật tử trong chùa ở Bình Thuận khai gì?

Trưa nay (27/3), Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã tìm ra tang vật vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại chùa Quảng Ân (huyện Hàm Tân). Bước đầu, đối tượng cũng khai nhận vào chùa một mình với mục đích trộm cắp tài sản, khi bị phát hiện đã lần lượt ra tay sát hại sư trụ trì cùng một nữ phật tử.

Tối hôm qua (26/3), dựa trên lời khai của nghi can Nguyễn Thanh Tâm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp truy tìm tang vật của vụ án xảy ra tại chùa Quảng Ân gồm: Ba chiếc điện thoại di động, một xâu chuỗi và hai chùm chìa khoá.

Tang vật vụ án thu giữ được. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tâm cho biết, do lo sợ bị phát hiện từ chức năng định vị trên điện thoại nên để tất cả tang vật trong một túi nylon rồi vứt xuống mương nước tại phường Phước Tân, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Những tang vật này được công an tìm thấy. Công an tỉnh Bình Thuận đã di lí Tâm về địa phương để phục vụ điều tra và truy tìm hung khí gây án.

Theo lời khai ban đầu, Nguyễn Thanh Tâm đã có vợ, hành nghề lái xe. Trong chiều ngày 23/3, khi xác các nạn nhân trong chùa Quảng Ân được phát hiện, Tâm vắng mặt bất thường tại địa phương. Sau đó, qua trích xuất camera cùng nắm bắt thông tin các mối quan hệ, Nguyễn Thanh Tâm được ban chuyên án của Bình Thuận xác định là nghi can hàng đầu. Đến ngày 26/3, kẻ thú ác bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TPHCM.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận xác định Tâm gây án một mình với mục đích ban đầu là vào chùa trộm cắp tài sản. Do nhà ở cách chùa chỉ vài trăm mét nên nghi can nắm rõ lịch sinh hoạt và các lối đi lại trong chùa.

Khuya ngày 23/3, Tâm lẻn vào chùa với một khúc gỗ trên tay. Khi đến phòng của Thượng toạ Thích Nguyên Lộc, Tâm giật mạnh cánh cửa, phát hiện sư thầy đang nằm trên võng nên đã ra tay hạ sát. Hai mẹ con bà Nguyễn Thị Phượng và Nguyễn Thị Bảo Yến nghe âm thanh bất thường thì từ một căn phòng khác chạy đến cũng bị kẻ này ra tay tấn công.

Yến chết tại chỗ do vết thương nặng trên đầu, còn bà Phượng thì nguy kịch. Ba chiếc điện thoại của hai mẹ con bà Yến cùng hai chùm chìa khoá và một xâu chuỗi niệm phật bị hung thủ lấy đi trước khi rời khỏi hiện trường.

