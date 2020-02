Nghi phạm giết người, đốt xác trong thùng phuy khai gì?

Liên quan vụ án giết người, đốt xác phi tang xảy ra tại An Dương, Hải Phòng, chiều 23/2, Công an tỉnh Sơn La cho biết, sau khi bị bắt tại Sơn La, nghi phạm Phạm Ngọc Tuấn (SN 1996, trú tại thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, An Dương) đã khai nhận hành vi giết người của mình.

Cụ thể, chiều 22/2, anh N.V.L. (27 tuổi, trú tại xã Quốc Tuấn, An Dương) đến nhà Tuấn để đòi nợ. Tuấn chém anh L. gục chết rồi bỏ thi thể vào thùng phuy, dùng xăng đốt. Sau đó, Tuấn lên xe khách bỏ trốn đến Sơn La và bị bắt giữ tại đây.

Nghi phạm Phạm Ngọc Tuấn bị bắt giữ trên đường trốn chạy vào rạng sáng 23/2. (Ảnh: VOV).

Cũng theo Công an tỉnh Sơn La, đêm 22/2, cơ quan này nhận được tin báo của Công an TP Hải Phòng về việc nghi phạm Phạm Ngọc Tuấn bỏ trốn trên xe khách. Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát giao thông liền tổ chức chốt chặn.

Đến 3h06 ngày 23/2, tại Km260, Quốc lộ 6, địa phận thuộc ngã 3 Cò Nòi, công an ra kiểm tra xe khách chạy tuyến Móng Cái (Quảng Ninh) – Sốp Cộp (Sơn La) của nhà xe Hùng Long, khống chế và bắt giữ Tuấn.

Hiện nghi phạm được di lý về Hải Phòng. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Video: Điều tra vụ giết người, mổ bụng rồi giấu xác

