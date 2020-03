Nghệ An: Một chiến sĩ công an hy sinh khi truy bắt đối tượng buôn ma túy

Chiều 22/3, trả lời VTC News, ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết: "Trong quá trình truy bắt kẻ buôn bán ma túy, anh Nghĩa, chiến sỹ công an huyện Quế Phong hy sinh. Công an tỉnh Nghệ An đang cử tổ công tác lên điều tra, làm rõ".

Trưa 22/3, lực lượng Công an huyện Quế Phong vây bắt những kẻ buôn bán ma túy và bị chống trả quyết liệt. Chiến sĩ Nghĩa bất ngờ bị kẻ buôn ma túy dùng dao đâm vào ngực. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Quế Phong nhưng do vết thương quá nặng, anh Nghĩa không qua khỏi.

