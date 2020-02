Mang giấy tờ giả lên công an để chuyển hộ khẩu, bị tạm giữ khẩn cấp

Ngày 19/2, Công an huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ khẩn cấp đối với ông Nguyễn Văn Sinh (50 tuổi, trú tại xã Kon Gang, huyện Đắk Đoa) về hành vi Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ngày 14/2, ông Sinh đến trụ sở Công an xã Ia Chía (huyện Ia Grai) để làm thủ tục chuyển hộ khẩu từ xã Ia Ake (huyện Phú Thiện) cho ông Phan Chí Dũng và bà Byung. Qua xác minh tại xã Ia Ake, công an xã Ia Chía phát hiện không có ai tên Phan Chí Dũng và Byung đăng ký thường trú và làm thủ tục chuyển hộ khẩu tại đây.

Ông Sinh tại cơ quan điều tra.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của ông Sinh tại hẻm 29/20 đường Ngô Gia Khảm, phường Phù Đổng, TP Pleiku, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu và con dấu liên quan đến việc làm giả giấy tờ.

Ngày 15/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Grai làm việc với Công an xã Ia Ake. Ông Ksor Bắp – Phó trưởng Công an xã- khẳng định chữ ký trong giấy chuyển hộ khẩu của Phan Chí Dũng và Byung mà Nguyễn Văn Sinh mang đến không phải do ông ký.

Ngay sau đó, ông Sinh bị bắt và tạm giữ để điều tra.

