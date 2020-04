Liên tục băng đảng tội phạm khét tiếng bị triệt phá nơi có tân giám đốc công an

(VTC News) - Công an đang truy tìm Võ Tấn Tài do có liên quan đến vụ nổ súng bắn người trong quán cà phê ở Bình Dương ngày 28/3.

(VTC News) - Công an CSĐT Công an TP Thái Bình phục hồi điều tra vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, nạn nhân là hàng xóm Đường 'Nhuệ'.