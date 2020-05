Khởi tố vụ hỗn chiến kinh hoàng trong đêm khiến một người thiệt mạng

Ngày 18/5, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội giết người và gây rối trật tự công cộng trong vụ hỗn chiến kinh hoàng trong đêm ở Quy Nhơn khiến một nam thanh niên thiệt mạng.

Hiện, có 4 thanh niên liên quan đến vụ án đã đến công an đầu thú và công an tạm giữ 2 nghi can để tiếp tục điều tra, xử lý.

Nơi xảy ra vụ hỗn chiến khiến một nam thanh niên thiệt mạng.

Như VTC News đưa tin, vào khoảng 23h30 khuya 15/5, xuất hiện hơn chục người cầm mã tấu, kiếm tự chế chém nhau ngay giữa phố.

Theo clip ghi lại toàn bộ sự việc, khi xảy ra hỗn chiến, một nam thanh niên bị nhóm côn đồ chém gục xuống đường và chết ngay sau đó.

Sau khi xảy ra vụ việc, các đối tượng gây ra vụ chém người đã bỏ trốn. Ngay trong đêm, lực công an TP. Quy Nhơn phối hợp với công an tỉnh truy xét các đối tượng. Ban đầu xác định các đối tượng chém người và nạn nhân đều ở tại TP. Quy Nhơn.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Bình Định đang ráo riết truy tìm nhóm côn đồ gây ra vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Video: Vụ hỗn chiến trong đêm ở TP. Quy Nhơn khiến một người thiệt mạng