Khởi tố vụ án ông Nguyễn Văn Điều gây tai nạn: Công an Thái Bình thông tin

(VTC News) - Công an TP Thái Bình vừa khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ liên quan Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn.

(VTC News) - Sau khi nổ súng gây hàng loạt vết thương trên cơ thể nam thanh niên ở Hải Phòng, nghi phạm bỏ trốn và lực lượng công an đang khẩn trương truy bắt.

(VTC News) - Theo cơ quan công an, vụ việc Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn khiến 3 người thương vong vẫn đang được điều tra theo đúng quy trình.

(VTC News) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam 4 tháng Giám đốc Công ty TNHH Hà Hải Nga liên quan vụ sập tường làm 10 người chết hôm 14/5.

(VTC News) - Luật sư cho rằng, nếu xác định được ông Nguyễn Văn Điều vi phạm quy định về an toàn giao thông gây tai nạn rồi bỏ chạy thì người này có thể bị phạt 10 năm tù.

(VTC News) - Một CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa bị tước quân tịch do vi phạm điều lệnh Công an nhân dân.