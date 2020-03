Khởi tố vụ án giết người, đốt xác trong thùng phuy

Phạm Ngọc Tuấn sinh năm 1996, trú tại thôn Tràng Duệ, Lê Lợi, An Dương, bị khởi tố về tội Giết người.

Chiều 22/2, Công an huyện An Dương nhận được tin báo về việc phát hiện xác chết nam giới có nhiều thương tích và bị đốt cháy tại nhà ông P.V.Tr. (SN 1971, thôn Tràng Duệ). Nạn nhân được xác định là anh N.V.L. (SN 1995, trú tại xã Quốc Tuấn, An Dương).

Nghi phạm giết người đốt xác trong thùng phuy bị bắt khi đang trên đường bỏ trốn.

Xác định đây là vụ án giết người và cướp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng, Công an huyện An Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La điều tra, truy bắt nghi phạm. Một tổ công tác của Công an TP Hải Phòng đi Móng Cái (Quảng Ninh) và đề nghị Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp phong tỏa các ngả đường dẫn sang Trung Quốc.

Sau gần 11 giờ, tối 22/2, nghi phạm Phạm Ngọc Tuấn bị bắt tại ngã ba Cò Nòi (Sơn La) trên chuyến xe khách chạy tuyến Móng Cái (Quảng Ninh) - Sốp Cộp (Sơn La).

Tại cơ quan công an, Phạm Ngọc Tuấn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng 12h30 ngày 22/2, khi Tuấn đang ở nhà một mình thì anh N.V.L. đi xe máy đến đòi nợ (cả gốc lẫn lãi là 6,8 triệu đồng). Không có tiền trả nên bị anh L. nói nặng lời, Tuấn tức giận xuống bếp lấy dao rựa. Nhân lúc anh L. ngồi ghế bấm điện thoại, Tuấn chém liên tiếp vào người chủ nợ.

Thấy nạn nhân chết, Tuấn tháo chiếc nhẫn vàng, lấy trong ví của anh L. 6 chiếc điện thoại di động và 930.000 đồng, sau đó cho xác vào thùng phuy kéo ra sau vườn, lấy giẻ cho vào và châm lửa đốt. Do lửa cháy kém, Tuấn tháo một ít xăng trong xe máy của nạn nhân đổ vào phuy và tiếp tục đốt.

Khoảng 16h30 cùng ngày, Tuấn đến cửa hàng điện thoại ở xã Thiên Hương (Thủy Nguyên, Hải Phòng) bán chiếc điện thoại di động của anh L. được 4 triệu đồng rồi ra Quốc lộ 10 bắt xe khách bỏ trốn…

